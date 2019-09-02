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NewDayNews.ru

Понедельник, 2 сентября 2019, 12:41 мск

Новости Югра

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Бюджет Югры снова получит сверхприбыль. Почти 100 млн рублей уйдет на учебники

Бюджет ХМАО получит дополнительные 21 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщается на сайте правительства округа. Это вторая корректировка в сторону увеличения в 2019 году – в феврале бюджет получал почти 30 млрд рублей сверхприбыли. Общий объем бюджета Югры на год составит 237,7 млрд рублей. При этом все дополнительные деньги будут потрачены, и сохранится дефицит – 20,4 млрд рублей. Возможно, чиновники рассчитывают на еще одну корректировку в конце года.

Откуда деньги

Как сообщается в материалах правительства округа, основная часть допдоходов – это налог на прибыль крупных организаций (предприятий ТЭК). План увеличен на 10 млрд рублей. Также увеличен план по налогу на имущество организаций. Сумма корректировки – почти 3 млрд рублей. Также, как сообщалось ранее, Тюменская область выделит дополнительные деньги из программы «Сотрудничество». Югра получит из нее 3,8 млрд рублей (фактически, регион получает назад свои же взносы в программу, так как программа наполняется автономными округами).

На что потратят

Новые доходы пойдут на различные социальные программы. В том числе «Ипотечное агентство Югры» получит в 2019 году 2,7 млрд рублей. Еще около 2 млрд рублей потратят на переселение из ветхого и аварийного жилья. Также 650 млн рублей направят на «строительство объектов коммунального комплекса и благоустройство территорий».

Кроме того, порядка 1,7 млрд рублей чиновники планируют отдать югорчанам на погашение долга по ипотечному жилищному кредиту.

Большая сумма из новых доходов пойдет на здравоохранение. В том числе на современное оборудование для обследований больных, для лечения онкологии и нарушений мозгового кровообращения – 4,4 млрд рублей. На зарплату медикам планируют направить почти 1,9 млрд рублей. Также на лекарства для льготников и на лекарства для больных онкологией, которых нет в обязательном списке бесплатных медикаментов, жители Югры получат 143 млн рублей.

Что касается образования. Почти 750 млн рублей власти Югры потратят на строительство «Научно-технологического центра в Сургуте» в 2019 году. Еще миллиард рублей уйдет на субсидии образовательным организациям. На «замену учебников» израсходуют колоссальную сумму – 97 млн рублей.

На развитие спорта деньги получит неоднозначный «Фонд развития Югры», через который реализуются достаточно странные проекты. Порядка 1 млрд рублей чиновники выделят этой структуре «на реализацию инвестиционного проекта «Молодежно-спортивный комплекс в Ханты-Мансийске». Субсидии спортивным организациям обойдутся в 721 млн рублей. Еще 570 млн рублей пойдет на ремонт спортучреждений. Еще 465 млн рублей – на зарплаты, подготовку спорстменов и опять же ремонт.

Крупную сумму потратят на дороги. Также в числе транспортных расходов – субсидии авиаперевочзикам. С учетом софинансирования из федерального бюджета на 2019 год запланированы расходы на субсидирование перевозок по межрегиональным маршрутам в 292 млн рублей рублей. При этом на аэропортовые сборы, наземное обслуживание и возмещение стоимости авиаГСМ направят еще 316 млн рублей. Дополнительные деньги получат и аэропорты: на субсидирование убытков потратят порядка 65 млн рублей. В числе расходов из новых поступлений в бюджет округа – почти 40 млн рублей на водные перевозки и 13 млн рублей – на железнодорожные.

Кроме того, власти Югры запланировали потратить 663 млн рублей на создание межрегионального центра профессиональной патологии и проведение ремонта – деньги на это получит «Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики».

На поддержку АПК дадут 262 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

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