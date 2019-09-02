Бюджет Югры снова получит сверхприбыль. Почти 100 млн рублей уйдет на учебники

Бюджет ХМАО получит дополнительные 21 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщается на сайте правительства округа. Это вторая корректировка в сторону увеличения в 2019 году – в феврале бюджет получал почти 30 млрд рублей сверхприбыли. Общий объем бюджета Югры на год составит 237,7 млрд рублей. При этом все дополнительные деньги будут потрачены, и сохранится дефицит – 20,4 млрд рублей. Возможно, чиновники рассчитывают на еще одну корректировку в конце года.

Откуда деньги

Как сообщается в материалах правительства округа, основная часть допдоходов – это налог на прибыль крупных организаций (предприятий ТЭК). План увеличен на 10 млрд рублей. Также увеличен план по налогу на имущество организаций. Сумма корректировки – почти 3 млрд рублей. Также, как сообщалось ранее, Тюменская область выделит дополнительные деньги из программы «Сотрудничество». Югра получит из нее 3,8 млрд рублей (фактически, регион получает назад свои же взносы в программу, так как программа наполняется автономными округами).

На что потратят

Новые доходы пойдут на различные социальные программы. В том числе «Ипотечное агентство Югры» получит в 2019 году 2,7 млрд рублей. Еще около 2 млрд рублей потратят на переселение из ветхого и аварийного жилья. Также 650 млн рублей направят на «строительство объектов коммунального комплекса и благоустройство территорий».

Кроме того, порядка 1,7 млрд рублей чиновники планируют отдать югорчанам на погашение долга по ипотечному жилищному кредиту.

Большая сумма из новых доходов пойдет на здравоохранение. В том числе на современное оборудование для обследований больных, для лечения онкологии и нарушений мозгового кровообращения – 4,4 млрд рублей. На зарплату медикам планируют направить почти 1,9 млрд рублей. Также на лекарства для льготников и на лекарства для больных онкологией, которых нет в обязательном списке бесплатных медикаментов, жители Югры получат 143 млн рублей.

Что касается образования. Почти 750 млн рублей власти Югры потратят на строительство «Научно-технологического центра в Сургуте» в 2019 году. Еще миллиард рублей уйдет на субсидии образовательным организациям. На «замену учебников» израсходуют колоссальную сумму – 97 млн рублей.

На развитие спорта деньги получит неоднозначный «Фонд развития Югры», через который реализуются достаточно странные проекты. Порядка 1 млрд рублей чиновники выделят этой структуре «на реализацию инвестиционного проекта «Молодежно-спортивный комплекс в Ханты-Мансийске». Субсидии спортивным организациям обойдутся в 721 млн рублей. Еще 570 млн рублей пойдет на ремонт спортучреждений. Еще 465 млн рублей – на зарплаты, подготовку спорстменов и опять же ремонт.

Крупную сумму потратят на дороги. Также в числе транспортных расходов – субсидии авиаперевочзикам. С учетом софинансирования из федерального бюджета на 2019 год запланированы расходы на субсидирование перевозок по межрегиональным маршрутам в 292 млн рублей рублей. При этом на аэропортовые сборы, наземное обслуживание и возмещение стоимости авиаГСМ направят еще 316 млн рублей. Дополнительные деньги получат и аэропорты: на субсидирование убытков потратят порядка 65 млн рублей. В числе расходов из новых поступлений в бюджет округа – почти 40 млн рублей на водные перевозки и 13 млн рублей – на железнодорожные.

Кроме того, власти Югры запланировали потратить 663 млн рублей на создание межрегионального центра профессиональной патологии и проведение ремонта – деньги на это получит «Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики».

На поддержку АПК дадут 262 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

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