Программу «Сотрудничество» увеличат вдвое: деньги пойдут жителям ХМАО и на дороги Ямала

Власти Тюменской области увеличивают почти вдвое объем программы «Сотрудничество» на 2019 год – с 21,2 млрд рублей до 44,4 млрд рублей. Финансирование на следующие годы также выросло – на 7,4 млрд рублей до 28,8 млрд рублей в 2020 году, и на 2 млрд рублей до 25,6 млрд рублей в 2021 году. Об этом говорится в поправках, которые утверждены губернатором Тюменской области Александром Моором 12 августа 2019 года. Основной объем допдоходов программы пойдет на социальные выплаты и жилищные программы в ХМАО и стройку дорог на Ямале.

Источником финансирования программы является поступление части налога на прибыль ЯНАО и ХМАО.

Агентство «Новый День» сравнило программу «Сотрудничество» с изменениями на конец декабря 2018 года и свежие поправки. Стало ясно, на что именно пойдут дополнительные средства в 2019 году. Итак, из 23 млрд рублей дополнительно 500 млн рублей дадут ямальцам на приобретение квартир в Тюменской области. Всего на эти цели предусматривают 1,5 млрд рублей в 2019 году. На путевки инвалидам ЯНАО – плюс 110 млн рублей. Серьезно вырастут выплаты югорчанам на жилищные программы – рост 2,8 млрд рублей – до 4,3 млрд рублей. Также на поддержку отдельных категорий граждан Югре выдадут 7,6 млрд рублей. Подробности расходов по этой статье не расписаны.

Растет финансирование на строительство и реконструкцию дорог. На строительство и реконструкцию трасс ХМАО и ЯНАО увеличат финансирование на 1,3 млрд рублей – до 8,8 млрд рублей. Отдельно прописано финансирование строительства ямальских дорог – 6,6 млрд рублей, это на 4,3 млрд рублей больше, чем планировалось еще в конце 2018 года. Еще 550 млн рублей дают сверхплана на ремонт трасс в ЯНАО в 2019 году.

На приобретение имущества для объектов социальной сферы ХМАО добавят порядка 3,3 млрд рублей. Получится около 5 млрд рублей. На что именно пойдут эти деньги – из программы неясно. Также Югра получит плюс 1 млрд рублей на спорт в 2019 году.

При этом из программы изъяли финансирование путевок северян в «Тараскуль». На 2019 год было запланировано 60 млн рублей. Буквально на днях стало известно об уголовном деле в отношении бывшего директора этого учреждения – Полины Жидецкой, которую осудили.

Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск, служба информации

Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск. Другие новости 15.08.19

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