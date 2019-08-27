Тюменские госпредприятия сорвали план по прибыли, бюджет наполняет крупный бизнес

Доходы бюджета Тюменской области в 2019 году выросли на 58,6 млрд руб. Законопроект с поправками был внесен в областную думу губернатором Александром Моором во вторник, 27 августа.

Согласно документу, после увеличения доходная часть бюджета составит 201,4 млрд рублей (из них налоговые и неналоговые доходы составят 192,8 млрд рублей», расходная – 213,4 млрд рублей. Благодаря росту доходов регион отказывается от привлечения государственных заимствований (размещения ценных бумаг – прим. ред.) на сумму 16 млрд рублей и намерен погасить 11 млрд рублей долгов.

Основной источник дополнительных доходов – налог на прибыль организаций, его сборы увеличатся на 50,2 млрд рублей. Всего налог на прибыль организаций обеспечит почти три четверти доходов бюджета – 143,4 млрд рублей.

Как рассказал источник, близкий к областной думе, существенная часть дополнительных платежей обеспечили новые предприятия, появившиеся на Ямале. Кроме того, ряд налогоплательщиков провели крупные сделки по продаже имущества, за счет которых получили значительную дополнительную прибыль. Поэтому источник добавил, что ожидать сохранения платежей на уровне этого года в дальнейшем не стоит. Какие предприятия продали имущество, и что это за имущество, источник не уточнил.

Отметим, что правительство региона также ожидает роста поступлений от упрощенной системы налогообложения (используемой индивидуальными предпринимателями) на 305 млн рублей (до 2,4 млрд руб.), доли в уставных капиталах компаний и дивиденды по акциям принесут казне региона дополнительные 75,8 млн рублей (всего ожидается поступление более 95 млн руб.), а от размещения средств областного бюджета в банках казна получит дополнительные 4,2 млрд рублей (всего 5,7 млрд руб.). Безвозмездные поступления – на реализацию национальных проектов, а также субвенции из федерального бюджета – увеличатся на 2,5 млрд рублей.

При этом и без того мизерные поступления от государственных и муниципальных унитарных предприятий станут еще меньше. МУПы и ГУПы совсем расслабились и заработали в 4,6 раз меньше, чем планировалось. Если ранее предполагалось, что от унитарных предприятий поступит 415 тыс. рублей, то после корректировки выяснилось, что казна получит только 90 тысяч рублей.

Расходы. Сотрудничество

В плане расходов самое большое увеличение – на 25,3 млрд рублей – ждет программу «Сотрудничество». 8,9 млрд рублей пойдут на социальную поддержку отдельных категорий граждан Югры (выплата ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячное пособие многодетным семьям, ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей, соцподдержку ветеранов труда, выплаты неработающим пенсионерам и инвалидам с детства I и II групп, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и прочее). Еще 3 млрд рублей пойдут на социальные выплаты на обеспечение жильем жителей Югры.

6 млрд рублей пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения в северных округах. 2,9 млрд – на приобретение нежилых помещений для государственных и муниципальных учреждений ХМАО, 2,6 млрд – на оказание госуслуг образовательными организациями Югры, 1 млрд – на развитие физкультуры и спорта в автономном округе. На помощь в приобретении жилья для жителей Ямала, переезжающих в Тюменскую область, дополнительно выделят 480 млн рублей.

ЖКХ и строительство, медицина

После программы «Сотрудничество» наибольшее дополнительное финансирование получит сфера ЖКХ Тюменской области – 4,5 млрд руб. Часть этих денег, 2,8 млрд рублей, достанется ресурсоснабжающим организациям. Эту сумму ресурсники получат «на возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам в целях сдерживания роста платы за коммунальные услуги». Интересно, что на премирование победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» направят дополнительно 170 млн рублей из федерального бюджета. Получат их Тобольск и Ишим.

Второй по уровню допфинансирования является программа развития жилищного строительства в области – почти 2 млрд рублей. Большая часть денег, 1,4 млрд рублей, пойдет на переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Бюджет намерен приобрести 480 жилых помещений, чтобы расселить около 1,1 тыс. граждан.

Дополнительные 1,5 млрд рублей получит тюменское здравоохранение. 583 млн рублей потратят на обеспечение нуждающихся граждан лекарствами и медицинскими средствами, 305 млн – на оснащение больниц малых городов и районов области, 121 млн – на льготное лекарственное обеспечение.

Политика и физкультура

Отметим, что значительное дополнительное финансирование, 296 млн рублей, получит также программа «Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная политика», которую реализует профильный департамент Павла Белявского. На пиар региона пойдет 212 млн рублей. Деньги будут потрачены на «дополнительное информирование жителей области» через СМИ, производство документального фильма о Тюменской области, информирование жителей Тюмени и Тобольска по переходу на цифровое вещание, информационное освещение Тюменского нефтегазового форума, конкурса «Славим человека труда!», международных армейских игр «АРМИ-2019», проведение Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм «ПТЕНЕЦ-2019» и поддержку издательской деятельности.

Также допфинансирование досталось Избирательной комиссии Тюменской области. На проведение довыборов в тюменскую областную думу облизбирком получит 20 млн рублей.

Одновременно в Тюменской области уменьшаются расходы на развитие культуры на 272 млн рублей, на развитие физкультуры и спорта на 97 млн рублей. Тем не менее, поддержка проекта «Здравый смысл», «Армейских игр», поддержку региональных команд по бальным танцам (в том числе на колясках) и каратэ будет увеличена. Также увеличится финансирование культурных учреждений, будут выделены дополнительные деньги на их ремонт и укрепление материально-технической базы.

Получить комментарии по проекту изменений в областной бюджет на 2019 год в департаменте финансов Тюменской области не удалось. Директор департамента Михаил Таранов попросил направить официальный запрос.

Тюмень, служба информации

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