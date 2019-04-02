Губернатору Артюхову внесли представление из-за агрокомплекса, где украли миллионы

Агрокомплекс Ямала, при строительстве которого похитили несколько десятков миллионов рублей, незаконно находится в пользовании коммерческой компании. Речь идет об агрокомплексе в Аксарке. Об этом сообщили в прокуратуре округа во вторник, 2 апреля 2019 года.

Как выяснилось, общая сумма возведения комплекса – 1,1 млрд рублей. Ранее сообщалочь, что его строила компания, близкая к подследственному экс-директору фонду жилищного строительства Ямала Виктору Калашникову. А сейчас холдинг незаконно находится у «Салехардагро». «С 2011 по 2015 годы за счет бюджетных средств был возведен животноводческий комплекс. Заказчик в целях исключения затрат на содержание заключил с «Салехардагро» в июле 2015 года договор безвозмездного пользования до госрегистрации права собственности ЯНАО. Но несмотря на то, что в августе 2015 года объект зарегистрировали, коммерческая организация на протяжении трех лет бесплатно использовала комплекс», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Ведомство внесло губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представление. После этого департамент имущественных отношений направил в арбитражный суд заявление о признании недействительным договора безвозмездного пользования. Суд 27 марта 2019 года удовлетворил требования чиновников. Четыре служащих, в том числе первый замдиректора департамента имущественных отношений, привлечены к дисциплинарной ответственности, заключили в прокуратуре.

В арбитраже, согласно данным сайта суда, также рассматривался вопрос изъятия у «Салехардагро» и другого имущества – молочного цеха в Салехарде. Но тут суд отказал чиновникам Ямала.

«Салехардагро», согласно базе данных ЕГРЮЛ, принадлежит нескольким физлицам и компании «Инвестагро». Это Денис Андилевко, который находится в розыске, Геннадий Шурбин и Вячеслав Новиков («Инвестагро» контролируют тоже они).

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что глава полиции Ямала Александр Удовенко раскрыл подробности хищения средств во время строительства агрокомплекса в Аксарке: было выведено порядка 40 млн рублей. Еще раньше собеседники агентства пояснили, что это хищение совершено не без помощи чиновников: следствие разыскивает экс-руководителя «Дирекции капстроительства» Константина Париенко. По версии собеседника агентства, он мог способствовать возведению по завышенной цене животноводческого комплекса. Кроме того, в ноябре 2018 года силовики задержали начальника отдела дирекции Дениса Мышьякова. Его подозревают в пособничестве в присвоении бюджетных денег в том числе и на этом объекте.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.04.19

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