Полиция ЯНАО завышала раскрываемость коррупционных преступлений

Начальник управления МВД Ямала Александр Удовенко получил представление от зампрокурора округа из-за недостоверной статистики. Речь идет о коррупционных преступлениях.

«Сведения о приостановлении в октябре 2018 года расследования 69 преступлений коррупционной направленности внесены в базу данных ИЦ лишь в январе 2019 года. Это повлекло существенное завышение показателя раскрываемости преступлений. Она была завышена на 52 процента», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала в среду, 27 марта 2019 года.

По результатам рассмотрения представления зампрокурора сотрудник ИЦ УМВД России по ЯНАО привлечен к дисциплинарной ответственности.

Отметим, несколько дней назад глава МВД Янао г-н Удовенко отчитался о работе полиции перед депутатами заксобрания округа. В том числе и по коррупционным преступлениям. В ходе доклада он раскрыл небольшие подробности новых эпизодов уголовного дела бывшего директора фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова, о которых агентство уже писало со ссылкой на собственные источники.

На сайте МВД ЯНАО есть доклад по итогам работы за 2018 год, но там нет никаких данных о коррупционных преступлениях.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.03.19

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