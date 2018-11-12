Новый руководитель фонда Ямала, где пропали сотни миллионов, приехал из Нового Уренгоя

Замгубернатора Ямала Андрей Воронов в понедельник, 12 ноября, представил коллективу нового руководителя фонда жилищного строительства Ямала. Им стал также новоуренгоец, экс-директор муниципальной компании «Уренгойгоравтодор» Денис Колесниченко, сообщили в правительстве.

Он занял пост после отставки прежнего директора Виталия Зайцева. Причину его увольнения чиновники не комментировали.

Вместе с этим в фонде сейчас идёт расследование по факту манипуляций экс-директора Виктора Калашникова. Его подозревают в нескольких преступлениях. В том числе в том, что он заплатил фирме известного тюменского политика Андрея Брехунцова за непригодные для жилья дома порядка 355 млн рублей. Теперь нужно выделять деньги из бюджета, чтобы их снести. Кроме того, силовики сообщали о том, что Калашников «похитил бюджетные средства, выделенные в рамках госконтрактов на строительно-монтажные работы социально-значимых объектов». Ущерб составил полрядка 400 млн рублей.

Фото – скрин сюжета телекомпании «Импульс»

Салехард, служба информации

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