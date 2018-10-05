Прокуратура потребовала от замгубернатора Ямала Ситникова навести порядок в работе с дольщиками

Прокуратура Ямала раскритиковала службу госстройнадзора округа за то, что она плохо контролировала работу застройщиков с дольщиками. Как сообщили 5 октября в ведомстве, госстройнадзор Ямала уже получал год назад замечания, однако никак не улучшил свою работу. Осенью 2018 года прокуратура в связи с этим внесла представление первому замгубернатора ЯНАО Алексею Ситникову.

«Снова найдены нарушения. В том числе, например, застройщиков освобождали от административной ответственности за незаконное привлечение средств граждан. Не направляли материалы проверок для возбуждения административных дел. По-прежнему виновные лица к ответственности не привлекались. А иногда предписания о необходимости регистрации договоров долевого участия в органах Росреестра вообще не выдавались», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

После того, как член правительства получил представление, разработан план устранения нарушений. Руководитель службы госстройнадзора Александр Ионов, начальник отдела госконтроля и надзора в области долевого строительства и его заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, Алексей Ситников больше не курирует стройки – полномочия перешли к новому заместителю губернатора Ямала Андрею Воронову. Он должен навести порядок в строительной сфере Ямала. Особенно это акутально после того, как вскрылись манипуляции и нарушения на сотни миллионов рублей в Фонде жилищного строительства Ямала, который занимался всеми соцобъектами и жильём для переселения врегионе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.10.18

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