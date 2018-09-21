Новый замгубернатора Ямала получит полномочия Алексея Ситникова

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов определил полномочия нового члена правительства – замгубернатора Андрея Воронова, который переходит на службу в администрацию округа иэ мэрии Нового Уренгоя. Он будет курировать строительство, то есть получит часть полномочий первого заместителя губернатора Алексея Ситникова. Кстати, сам г-н Ситников ранее тоже работал в мэрии Нового Уренгоя – он был первым заместителем главы.

Как неофициально пояснил в беседе с агентством «Новый День» собеседник в администрации округа, Дмитрий Артюхов решил усилить строительный блок. Много замечаний в последнее время поступает на качество возводимого жилья, в том числе и по окружным программам. Есть проблемы и с социальными объектами – многие из них начинают разваливаться сразу после подписания акта ввода в эксплуатацию. «Красноречиво о проблеме говорит ситуация с Виктором Калашниковым, бывшим директором Фонда жилищного строительства Ямала. По версии следствия, во время его руководства бюджет потерял порядка 400 млн рублей. Самого его обвиняют в растрате и присвоении, как вы помните. Вместе с этим полномочий у Ситникова слишком много, он не успевает погружаться в каждую сферу», – объясняет чиновник.

Согласно официальной биографии, новый заместитель губернатора Ямала начал работать в газовой столице с 2005 года, работал в ОАО «Инженерно-строительная компания» на различных должностях от ведущего инженера до заместителя генерального директора. В марте 2011 года перешёл на муниципальную службу.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.09.18

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