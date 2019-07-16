Губернатор Артюхов пообещал новые льготы для инвалидов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал значительное увеличение финансовой помощи для семей, где есть дети-инвалиды или взрослые нетрудоспособные люди. Вырастет социальное пособие, появится новая выплата, а также за счет бюджета можно будет вывезти ребенка-инвалида на отдых. Бюджет Ямала в прошлом году получил 45 млрд рублей сверхдоходов и в 2019 году его также корректировали в связи с дополнительными 20 млрд рублей доходов, так что, очевидно, в казне есть деньги для помощи нуждающимся.

Новое пособие

Первое изменение: вводится пособие для тех, кто ухаживает за инвалидами I группы, достигших 18 лет. Что это значит? Теперь родители детей-инвалидов будут получать материальную помощь даже после того, как дети станут совершеннолетними. Это связано с тем, что полноценную работу родители таких воспитанников найти не могут – их детям все равно нужен постоянный уход.

По словам главы региона Дмитрия Артюхова, изменения начнут работать с 1 января 2020 года. «Выплата 18,2 тыс. рублей будет постоянной», – сообщил он.

На такую помощь могут рассчитывать и те, кто, например, ухаживает за человеком, который попал в ДТП и стал инвалидом. То есть для тех, чья инвалидность не врожденная. «Выплату предоставят одновременно с получением компенсационной выплаты через отделение ПФР. Это минимизирует перечень документов, которые необходимы для подтверждения ухода. Новая мера поддержки коснется примерно 170 ямальцев», – говорится в сообщении администрации ЯНАО.

Кроме того, именно до 18,2 тыс. рублей вырастет пособие для тех, кто ухаживает за недееспособными взрослыми гражданами. Тут речь может идти о тех, например, кто заботиться о своих пожилых родителях, которые не осознают своих действий. Сейчас опекуны получают около 6 тыс. рублей. На Ямале это 466 человек. Таким образом власти Ямала хотят не только поддержать опекунов, но и уменьшить число постояльцев интернатов для инвалидов с умственной отсталостью.

Компенсация проезда к месту отдыха

Еще одна льгота – это компенсация стоимости проезда к месту отдыха для ребенка-инвалида – раньше родители могли получить деньги только за проезд к месту лечения сына или дочери. Эта льгота тоже начнет действовать с нового 2020 года. Для ее получения есть условие: жители районов, где есть железная дорога, смогут возместить только ж/д билеты. Остальным, не имеющим связи с большой землей – компенсируют расходы на самолет, на водный транспорт и на автомобиль. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться 2350 детей.

Реабилитационный сертификат

По просьбам родителей изменятся и условия использования реабилитационного сертификата. Его могут получить родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые были признаны таковыми в возрасте до пяти лет. Номинал сертификата – 500 тыс. рублей. «По старым правилам использовать сертификат полностью и частями можно было, пока ребенку не исполнится пять лет. Кроме того, расходы за один раз не должны были превышать 100 тыс.рублей. теперь можно использовать в течение пяти лет после получения. При этом единовременная трата может составить до 150 тыс. рублей И дети, которые имею право на этот сертификат, должны быть признаны инвалидами до семи лет», – говорится в пояснениях правительства округа.

На Ямале имеют право на получение сертификата родители 441 ребенка-инвалида, рожденных с начала 2014 года.

Салехард, служба информации

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