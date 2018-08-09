Дорогое шоу для нового губернатора Ямала может быть отменено после публикаций в СМИ

Контракт на создание дорогостоящего маппинг-шоу для инаугурации нового губернатора Ямала, скорее всего, будет расторгнут. Речь идёт об объёмной проекции, которая должна была транслироваться на церемонии вступления главы региона в должность в культурно-деловом центре в Салехарде. Сумма контракта – 5,5 млн рублей. Закупка была обнаружена журналистами и вызвала недоумение – сумма достаточно крупная. О том, что сейчас обсуждается возможность отказа от контракта, агентству «Новый День» сообщил собеседник в правительстве округа.

В пресс-службе правительства агентству «Новый День» 9 августа рассказали, что врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, узнав о конкурсе, дал поручение своему заместителю Александру Калинину. Г-ну Калинину дана задача усилить контроль за торгами и закупкой товаров для государственных и муниципальных нужд.

Неофициальный собеседник агентства в правительстве Ямала сообщил, что закупка обсуждается чиновниками. По его словам, глава округа г-н Артюхов раздосадован ситуацией и не приветствует желание подчинённых устроить из инаугурации такое пафосное и дорогостоящее шоу. «Сейчас разбираются, кто именно заказал такой проект. Не исключено, что распорядившиеся о закупке понесут наказание, возможно, они получат выговор», – говорит собеседник. Он отмечает: дата инаугурации ещё не утверждена.

Неясно, кто отвечает в правительстве Ямала за церемонию вступления губернатора в должность. Возможно, это аппарат главы региона. Собеседник говорит, что часть, которая пройдёт в КДЦ, может быть полностью в зоне ответственности тех, кто работает в учреждении. Тогда неясно, как именно шоу планировалось вписать в церемонию, ведь для него нужны и отдельные слова ведущих и, очевидно, самого нового губернатора. Кроме того, кто-то должен был согласовывать содеражние тех роликов, которые будут тарнслироваться в рамках шоу.

Назначение губернатора Ямала должно пройти 9 сентября 2018 года. Основной кандидат на этот пост – врио главы региона Дмитрий Артюхов, бывший заместитель ушедшего в федеральное правительство Дмитрия Кобылкина.

Салехард, служба информации

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