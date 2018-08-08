На шоу для нового губернатора Ямала потратят 5,5 млн рублей

В день инаугурации нового губернатора Ямала устроят шоу за 5,5 млн рублей в культурно-деловом центре в Салехарде. Соответствующий запрос котировок был размещён на сайте торгов в конце июля 2018 года, и уже выбран поставщик – компания из Нижнего Новгорода.

Напомним, 9 сентября 2018 года в ЯНАО будет назначен губернатор. Основной кандидат на этот пост – врио главы округа Дмитрий Артюхов.

Согласно документам закупки ГАУ «Культурно-Деловой центр», гости торжественной церемонии вступления губернатора в должность увидят 3D-маппинг шоу (простыми словами – объёмная проекция). Подрядчик, выбранный КДЦ, должен подготовить анимированные заставки и два маппинг-номера (рабочие названия «Новый день» (90 сек.) и «Люди Ямала» (30 сек). Как сообщает агентство «Ямал Про», финансироваться шоу для губернатора будет в рамках бюджетов департамента культуры ЯНАО.

Пока что это самый дорогой госзаказ для компании «ДЛ Студио» из Нижнего Новгорода. Ранее коммерсанты устраивали шоу в честь 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Волгоградской области, а также готовили проекты на мероприятии «Ярославия-территория первых!» в Ярославской области.

Получить пояснения представителей администрации Ямала о том, для чего тратить такую большую сумму на шоу, пока не удалось.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.08.18

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