В правительстве Ямала заговорили об отставке Бучковой

В правительстве Ямала обсуждают возможные последствия имиджевого скандала с заказом дорогостоящего маппинг-шоу для инаугурации губернатора. В числе ответственных за церемонию звучит фамилия куратора культурного блока – замгубернатора Татьяны Бучковой. В период формирования нового правительства округа закупка может стать поводом для её отставки, хоть и есть основания полагать, что мультимедиа представление было согласовано и другими чиновниками.

Известно, что эффектное представление для церемонии вступления в должность губернатора заказало государственное учреждение «Культурно-деловой центр», который находится в ведении департамента культуры. В департаменте знали о закупке, более того, там имеют опыт проведения подобных шоу. Ранее именно такие мультимедийные проекты сопровождали яркие церемонии – праздник в честь 85-летия округа и конкурс «Славим человека труда». Правда, тогда расходы на современную технологию не вызывали вопросов, рассказал собеседник агентства «Новый День», связанный со сферой культуры.

«Оборудование дорогостоящее, 12 проекторов, этим обусловлена высокая цена. Сейчас все статусные мероприятия сопровождаются подобными вещами, это эффектно и современно», – объясняет собеседник. «Культура» предлагает варианты проведения важных церемоний, согласовывают в правительстве», – резюмирует спикер.

Но другой спикер объясняет: каждый чиновник должен отвечать за свою сферу – сценарий концерта в КДЦ писали именно подчинённые Татьяны Бучковой. «В этот раз нанесён имиджевый удар непосредственно по фигуре врио губернатора. Дмитрий Артюхов, по слухам, расстроен и не хотел бы начинать работу с такого фиаско», – говорит собеседник.

Следует отметить, что после назначения губернатор должен будет сформировать новое правительство. Негативное событие сейчас может стать поводом для того, чтобы не заключать новый контракт с заместителями. К Татьяне Бучковой всегда было много вопросов. На Ямале остро стоит проблема с нехваткой медиков. Закрывались отделения из-за дефицита врачей, были огромные очереди в медучреждениях, шли оптимизации в больницах, вызывавшие протесты профессионального сообщества. При этом сама г-жа Бучкова редко даёт развёрнутые и содержательные комментарии публично. В период серьёзных ЧП она предпочитает молчать. Есть трудности и в сфере образования, в том числе прокуратура регулярно находит нарушения в школах-интернатах, где детям не хватает самого необходимого при огромных бюджетах «социалки».

По словам собеседника, знакомого с ситуацией, сейчас рассматриваются несколько вариантов продолжения карьеры Татьяны Бучковой. Не исключено, что она перейдёт из исполнительной власти в законодательную, где будет полезна в качестве опытного специалиста-практика.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.08.18

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