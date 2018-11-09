Чиновники Ямала снова оправдались за суррогатные продукты

Санитарные врачи Ямала не нашли некачественные продукты в соцучреждениях Нового Уренгоя, где ранее выявляли суррогат по заниженным ценам. Такими позитивными итогами ревизий молочки поделились в пресс-службе правительства автономного округа 9 ноября.

Проверки начались после того, как тюменское управление Россельхознадзора сделало резонансное заявление о том, что в ямальские больницы, детсады и школы по госконтрактам поставляют фальсификат. Специалисты фитосанитраного контроля даже привели факты: какая фирма, за сколько и куда поставила суррогат. После этого санврачи и правительство Ямала выступили с опровержением и заявили, что проверят всё сами. Проверки длились почти месяц.

«Молочная продукция, поставляемая в соцучреждения Нового Уренгоя, успешно прошла внеплановую проверку Роспотребнадзора. Фальсификата не найдено. Санврачи взяли пробы продукции непосредственно у единого поставщика «молочки» во все детские сады города – ООО «Ямал». Проверили все: молоко, сметану, творог, сыр, сливочное масло, кефир, ряженку. Отобранные образцы доставляли в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО в Новом Уренгое», – сообщили в администрации ЯНАО.

Готовы результаты проверки и в Надымском районе. Там тоже все исследованные пробы молочной продукции соответствуют нормам.

Между тем до сих пор неясно, почему цены на молочную продукцию, которую закупают чиновники для детей, в несколько раз ниже рыночных, и при этом поставщики не признаются, откуда они её взяли. Ни полиция, ни прокуратура никаких данных по итогам проверок пока не дали. Ранее агентство «Новый День» попробовало само разобраться, откуда детям привозят масло по цене в несколько раз ниже рыночной. Но каждый участник цепочки госзакупок сообщал, что он не знает, откуда везут молочку с пальмовым маслом и фальшивым адресом производства.

Новый Уренгой, служба информации

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