Власти Ямала проверят детские учреждения, где нашли суррогат. Санврачи проблему отрицают

Власти Ямала проведут внеплановые проверки в тех детских и социальных учреждениях, где нашли суррогатную «молочку». Это вынужденная мера – так чиновники отреагировали на заявления специалистов и общественников о том, что ямальцы едят фальсификат. О том, что воспитанникам садов и соцчреждений поставляли масло неизвестного происхождения по цене в пять раз ниже рыночной, агентство «Новый День» подробно рассказывало ранее. Вместе с этим санитарные врачи Ямала продолжают утверждать, что «проблемы не существует».

В четверг, 11 октября, главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко уклонилась от ответа на вопрос ямальцев о «войне» двух ведомств из-за качества молочной продукции в больницах, садах и интернатах. Она лишь сказала, что вице-губернатор Ямала Ирина Соколова 9 октября 2018 года провела заседание, на котором принято решение контролировать молочную продукцию тщательнее.

Вопрос звучал так: «Здравствуйте, Людмила Александровна! Что за история разборок между ведомствами, Россельхознадзором и вашим, по поводу молочки в соцучреждениях. Одни пишут, что масло покупалось за 100 рублей (такого масла и вправду не бывает), а вы давали информацию, что все пробы были в норме. Кому верить. В безопасности ли наши дети».

Людмила Нечепуренко сказала следующее: «Качество молочной продукции на территории округа находится на контроле управления. За 2018 год в соцучреждениях проведено около 1000 исследований молока и молочной продукции, из которых по показателям фальсификации не соответствовали 2 пробы. Могу заявить с полной ответственностью, что на территории Ямала такой проблемы не существует», – сказала глава ведомства на пресс-конференции в «Север-Пресс».

В этот же день правительство Ямала озвучило итоги того самого совещания у г-жи Соколовой. Власти проверят 13 детсадов в Новом Уренгое и ещё несколько учреждений, где ранее специалисты фитосанитарного контроля нашли фальсификат. Напомним, Россельхознадзор по Тюменской области признавал подделкой 82 процента провереннных продуктов в соцучреждениях округа: детский центр «Садко» в Новом Уренгое, детсад в Газ-Сале, психоневрологический интернат опять же в Новом Уренгое и другие.

Вице-губернатор Ирина Соколова отметила, что власти и жители обеспокоены тем, что данные ведомств так сильно разнятся. На заседании с её участием глава управления Россельхознадзора Сергей Палевич предложил проводить объективные проверки продуктов, которыми кормят ямальцев. «Нужно провести анализ контрактов и заложить в требования к их выполнению технические условия, исключающие приобретение некачественных продуктов с безоговорочной компенсацией всех затрат и неустоек. Сформировать перечень организаций – добропорядочных поставщиков продукции для социальных учреждений», – цитируют его слова в пресс-службе правительства Ямала.

Ранее в управлении Россельхознадзора, отвечая на вопрос агентства «Новый День», предположили причину разночтений с Роспотребнадзором. Дело в том, что специалисты фитосанитарного контроля проверяли продукты, поставленные по явно заниженным ценам – об этом их попросил общественник, руководитель проекта «За честные продукты» Александр Бражко. Он сам выявил подозрительные контракты.

Салехард, служба информации

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