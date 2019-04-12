Ямал и Югра – лидеры по объему суррогатной «молочки» в магазинах

Ямал и Югра вошли в список регионов, где на прилавках очень много фальсифицированной молочной продукции. Ямал на втором месте после Сахалинской области, где вся проверенная продукция оказалась поддельной, ХМАО – на пятом месте. Об этом сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции 11 апреля 2019 года.

В Ямало-Ненецком автономном округе Россельхознадзор нашел фальсификат в 74 процентах отобранных проб «молочки», в ХМАО – в 60 процентах проб, по данным агентства «РБК».

«Мы исследуем десятки тысяч партий. У нас за прошлый год – 24,5 процентов фальсифицированной продукции. Это много или мало? Если говорить о фасованной продукции: у нас по экспертным оценкам – 60 млрд в год упаковок, из них четверть, то есть 15 млрд рублей, фальсифицировано. За этим стоят большие деньги», – сказал г-н Власов, объясняя масштабы производства суррогата.

В числе лидеров по производству таких молочных продуктов – также Сахалинская область, но также суррогат производят, например, в Москве и Московской области. Власов обратил внимание на интересную тенденцию – есть регионы, где фальсификата не так много на прилавках, но зато его много в цехах на территории области. То есть предприятия отправляют подделки на экспорт или в другие регионы. В числе таких территорий, например, Челябинская область. Также, по словам замруководителя ведомства, суррогатная продукция ввозится из-за рубежа. «Как происходит вброс нелегально ввозимой продукции? У нас с белорусами информационная система интегрирована, и вся легально ввозимая молочная продукция сопровождается электронным сертификатом – мы видим, куда она идет. Но это не единственный путь, у нас есть еще Казахстан и транзит. Получается, что та продукция, которая ехала в страны ближнего зарубежья и не доехала до них, осталась на территории РФ. За прошлый год объем такого ввоза вырос в четыре раза. Продукция теряется на просторах нашей родины», – объяснил чиновник. Он сообщил, что подделок должно стать меньше после введения автоматизированного учета всей молочной продукции в системе «Меркурий», которая сейчас внедряется в России.

Ранее агентство «Новый день» уже поднимало проблему суррогатной «молочки» на Ямале, в том числе в детских учреждениях округа. Издание проводило собственное расследование о том, откуда в детские сады и интернаты ЯНАО поступает дешевая продукция с пальмовым маслом. Все участники цепочки говорили, что ничего не знают о происхождении суррогата. Замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова после обсуждения темы заявила, что директоры школ и детсадов не могут проверять качество поставляемой еды, так как у них недостаточно компетенций.

Салехард, Ханты-Мансийск, служба информации

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