Расследование «Нового Дня»: почему и кто кормит ямальских детей суррогатом

Силовые структуры занялись фальсифицированными продуктами в детских учреждениях и больницах Ямала. Прокуратура и полиция изучает контракты, по которым ямальцы получали суррогат. Об этом агентству «Новый День» сообщили в нескольких учреждениях, где его обнаружили. Судя по всему, расследование будет непростым: «показания» участников цепочки закупки противоречат друг другу. Общественник Александр Бражко уверен, что все отговорки – это лишь оправдание подпольного бизнеса, на который сегодня все закрывают глаза.

Поводом для расследования стала проверка тюменского Россельхознадзора. Как рассказывало агентство «Новый День», специалисты ведомства проверили «молочку», которая была закуплена по подозрительно низкой цене для соцучреждений. В дешёвом сливочном масле нашли пальмовое масло.

Заказчики не интересуются, почему им предлагают масло за 170 рублей за килограмм

Таким маслом в том числе кормили в детском саду «Сказка» в посёлке Газ-Сале. Там в беседе с агентством «Новый День» сообщили, что претензий к своим поставщикам не имеют, партию с суррогатом заменили (продукты поставил ООО «Ямал»). В детсаду не знают, как можно избавиться от имитации продуктов, ведь все документы у поставщиков обычно в порядке. А завышать цену, чтобы получить хороший товар, никто из заказчиков не станет. Сложность ещё в том, что работать в Тазовском районе хотят немногие коммерсанты из-за трудной доставки.

«Мы формируем техзадание на поставку продуктов по ГОСТам. Отправляем запросы поставщикам, они нам предоставляют ценовые предложения и на их основе мы формируем цену контракта. Если в их предложении масло за 200 рублей за кг, то мы такую цену и устанавливаем. На мой взгляд, вопросы к качеству товаров нужно задавать производителям. Поставщики не могут проверить его, как и заказчики. В Тазовском районе нет лаборатории. Да что там говорить – её нет и в Новом Уренгое», – говорит представитель учреждения, ответственный за закупки. «Раньше мы работали с Тазовским потребоществом – просроченные продукты приходилось возвращать коробками. Сейчас такого нет», – заключили в учреждении.

В Новом Уренгое, в центре социальной реабилитации «Садко», тоже нашли суррогатное масло с растительными жирами. Там агентству «Новый День» сообщили, что и у них не было оснований не доверять поставщику (тому же ООО «Ямал» – прим.ред), поэтому ранее продукты никто не проверял. «Сейчас ситуацией занимается прокуратура», – заключили в учреждении.

Поставщики не знают, откуда у них появляется молочка с пальмовым маслом

Компания «Ямал», продукты от которой были признаны фальсификатом, имеет контракты на 1,8 млрд рублей, является постоянным кормильцем детских садов, интернатов и больниц. Представитель фирмы в беседе с агентством «Новый День» заявил, что поставщики существуют в жёстких условиях рынка и не могут привозить масло за 600 рублей, когда остальные везут за 175 рублей. «Мы лишь посредники. У наших поставщиков есть документы, подтверждающие качество продуктов. И где они покупают масло за 170 рублей – нам неизвестно. А проверять в лаборатории каждую партию мы не можем. Пока государство не будет контролировать каждую партию молока, ничего не изменится», – говорит представитель компании. Он называет оптового поставщика, у которого закупается – это ООО «Интериндустрия» из Свердловской области.

В самой свердловской компании отрицают причастность к фальсификату на Ямале. «Сколько раз уже такое было – поставщики подделывают наши документы и выдают некачественный товар! Постоянно приходят такие сигналы из ХМАО и ЯНАО. Они просто нашли крайнего. На самом деле мы масло не поставляем. Вообще. И молоко тоже», – говорит сотрудник «Интериндустрии».

Проверить эти сведения в рамках журналистского текста невозможно. Между тем директор компании Сергей Агеев также является учредителем других компаний. В том числе и специализирующихся на поставке молочной продукции. Более того, ранее он владел «Комбинатом молочных продуктов «Первоуральский», который был оштрафован за сливочное масло с пальмовым маслом.

Общественники: все всё знают, но молчат

Как рассказал инициатор проверок фальсификата на Ямале общественник Александр Бражко, молочку могут подделывать как официальные производители, так и подпольные цеха. «Меняют в продуктах ингредиенты на говяжий и свиной жир, на пальмовое масло. И всем известно, что такие товары дешевле», – рассказывает собеседник.

Он уверен: бороться с фальсификатом можно, но поставщики просто закрыли на это глаза. «Все аргументы о том, что поставщики не могут проверить качество – это просто недобросовестность. Могут обратиться в лабораторию. Просто они обычно заранее знают, будут заказчики проверять качество их товара или нет. Если нет, то и они не проверяют», – рассуждает координатор проекта «За честные продукты» Бражко.

Он озвучивает один из вариантов борьбы с фальсификатом: можно обратиться в ФАС, если на торгах кто-то демпингует и сбрасывает цены. Однако пока никто не делает, предпочитая отправлять в детские сады дешёвое масло с растительными жирами. Общественник постоянно обращается в организации для проведения проверок. Что примечательно – в Роспотребнадзоре часто отказывают, ссылаясь на разные аргументы.

Новый Уренгой, служба информации

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