Тонны некачественных продуктов и фальсификат нашли в школах Ямала санитарные врачи

Качество продуктов для школьного питания на Ямале катастрофически ухудшается. Детям привозят мясо неизвестного происхождения, фальсифицированную молочную продукцию из сухого молока со стеринами и так далее. Тонны продукции санитарные врачи сняли с реализации и не пустили в школы только во время проверок, всего за 3 месяца 2022 года. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора ЯНАО Людмила Нечепуренко. Она отметила, что штрафы минимальны и неэффективны, поэтому они приняли решение обращаться в следственный комитет.

Объёмы некачественных продуктов

С 1 сентября управление Роспотребнадзора ЯНАО проверило 46 школ, только в 2 не было нарушений, в остальных 44 нарушения были.

У поставщиков продуктов для школьного питания изъяли тонны некачественного продовольствия. «Проведены проверки в отношении 14 поставщиков и организаторов операторов питания в школах. Без нарушений всего 4 проверки, выявлены нарушения у 10 поставщиков. Никогда мы не получали таких цифр по снятию с реализации некачественной продукции. Это тонны. Снято с реализации пищевых продуктов 4 тонны 311 кг, поставщик ООО «Ямал» из Нового Уренгоя. Мясо говядины, оленина, рыба треска – без документов, без сертификатов, после лабораторных исследований там идёт полностью обсеменение микроорганизмами, которые развиваются при неправильном хранении продукции. Ноябрьск – снято 400 кг курицы, это АО «КОП», который у нас организовывает питание во всех школах города. И в Надымском районе 511 кг также снято с реализации, поставщики «Веста», ИП Глушко, ИП Гусак», – рассказала подробности главный санитарный врач Людмила Нечепуренко.

В самих школах нашли 1 тонну 175 кг некачественных продуктов и изъяли их. Это школы в том числе Салехарда и Ноябрьска.

Глава ведомства заявила о неэффективности административных штрафов.

«Штрафы, которые мы выносим в рамках КоАП, они, честно говоря, погоду большую не делают. Наши поставщики как продолжали, так и продолжают везти не очень качественные продукты», – сделала неутешительный вывод г-жа Нечепуренко.

Фальсификат

В школах Ямала также резко выросло число фальсифицированной «молочки» («Новый День» писал об этом ещё в 2018 году, но Роспотребнадзор тогда не признавал проблему).

По данным управления Роспотребнадзора округа, в 2020 году фальсифицированной продукции в образовательных учреждениях было 7-8%, а в 2022 году уже 20,4%.

«В этом году, как никогда, выявили 21 пробу фальсифицированной продукции в образовательных учреждениях. Это стерины и продукты их переработки, трансжиры. То есть вместо молочной продукции – фальсификация. Вместо того, чтобы делать продукцию на сырье, делают на сухом молоке, туда добавляются жиры, пальмовое, растительное масло, всё, что угодно», – объяснила г-жа Нечепуренко.

Она привела примеры: Муравленко, компания ООО «Гермес», молоко – 3 пробы фальсифицированы, Ноябрьск, компания АО «КОП», сыр, молоко – 2 пробы.

Главный санитарный врач Ямала обещала обращаться к следователям каждый раз после обнаружения фальсификата. «Если эта динамика будет продолжаться, то ничего хорошего не будет. Поэтому жёстко будем поступать, материалы по всем фальсифицированным продуктам будут передаваться в следственный комитет», – заключила г-жа Нечепуренко.

Салехард, Юлия Фролова

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