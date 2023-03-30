В школах Надыма нашли просроченные продукты и сотрудников без медосмотров

Прокуратура нашла серьёзные нарушения в образовательных учреждениях Надыма. По данным ведомства, в столовых отсутствовали декларации соответствия пищевых продуктов, были случаи хранения продуктов с истекшим сроком годности, а также у кухонных рабочих частично отсутствовали вакцинации и медицинские осмотры.

Городской прокурор внёс предпринимателям и директорам образовательных учреждений представления. Нарушения после этого устранили, к дисциплинарной ответственности привлекли виновных должностных лиц.



Кроме того, по постановлениям прокурора наказаны и предприниматели, которые организуют питание в школах – их привлекли к ответственностии по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Штрафы составили 10 тыс. рублей.

Ранее о большом количестве некачественных продуктов в школах ЯНАО сообщила глава ямалького управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. «Проведены проверки в отношении 14 поставщиков и организаторов операторов питания в школах. Без нарушений всего 4 проверки, выявлены нарушения у 10 поставщиков. Никогда мы не получали таких цифр по снятию с реализации некачественной продукции. Это тонны», – поясняла главный санитарный врач.

Она добавляля, что штрафы слишком малы и не меняют ситуацию.

Надым, Юлия Фролова

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