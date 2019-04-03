В Надыме в школьном питании прокуратура нашла нарушения

В Надыме прокуратура нашла нарушения в организации школьного питания. Проверка организована после жалоб в соцсетях. Организацией питания школьников в Надыме занимаются известная бизнесмен Жанна Гусак и ИП Рузиля Глушкова (у обеих контракты на поставку обедов в несколько учебных заведений – прим.ред). Прокуратура сейчас нашла нарушения у Жанны Гусак, а ранее роспотребнадзор сообщал о нарушениях у г-жи Глушковой.

По версии прокуратуры, ИП Гусак не соблюдала санитарные правила. «Установлено, что ИП, оказывающим услуги по обеспечению горячим питанием учащихся пяти школ города, не соблюдались требования СанПиН. В школах допускалась реализация блюд, не предусмотренных в меню, неправильное хранение сырых и готовых продуктов, у некоторых кухонных работников отсутствовали сведения о гигиенической подготовке», – перечисляют в прокуратуре Ямала в среду, 3 апреля 2019 года.

Также в надзорной инстанции обнаружили, что в школах питание никто не контролировал, хотя должны были.

«К дисциплинарной ответственности привлечены пять лиц. В отношении ИП и лиц, ответственных за качество поставляемой детям продукции, возбуждены дела об административных правонарушениях», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала. Общая сумма наложенных штрафов – более 30 тыс. рублей.

Примечательно, что еще зимой в паблике «Злой и добрый надымчанин» «ВКонтакте» появилась анонимная жалоба на Жанну Гусак, которая гласила, что предприниматель не платит зарплату сотрудникам. Публикация также содержала сдедующее высказывание: «Я работала у некой Г. Ж. А. которая кормит столовые школ номер 6,1,2,и т.....имейте совесть! Платите зарплату людям! <… >Я знаю, какими продуктами там детей кормят, на земле за такое вас бы давно изгнали! Люди без зарплаты сидят, а она каждый месяц за границу летает».

Именно в этом сообществе в феврале и марте 2019 года обсуждалась проблема некачественного питания в школах. Жалобы в том числе поступали на столовую 9 школы, куда питание поставляет Рузиля Глушкова. Жители озвучивали их не только в Сети – также заявление ушло к санитарным врачам. В этом же сообществе опубликован ответ из роспотребнадзора. В нем говорится, что санитарно-эпидемиологические нарушения в столовой 9 школы действительно есть. И что г-жа Глушкова будет привлечена к административной ответственности.

Надым, служба информации

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