Ямальского поставщика оштрафовали за суррогатный творог в надымской школе

Надымского поставщика оштрафовали за фальсифицированный и просроченный творог в школе посёлка Ягельный Надымского района. Примечательно, что суррогатный творог изготовлен тоже на Ямале – в Губкинском.

Просроченный некачественный творог нашли специалисты Роспотребнадзора в апреле текущего года в пищеблоке столовой при МОУ «Ягельная СОШ». Питание там организует ИП Гусак Ж.А. Как говорится в материалах арбитражного суда ЯНАО, в твороге «Молочный Богатырь» фирмы ООО «Кирилл» обнаружили бета-ситостерин, кампестерин, сигмастерин, «что может свидетельствовать о фальсификации продукции и наличии в пробе продукта растительных масел или жиров». При этом в школу творог поставили как продукт из натурального молока.

Но это ещё не всё. Как сообщили санитарные врачи в суде, на момент проверки в пищеблоке школы в Ягельном нашли продукты с истекшими сроками годности. Этот тот самый творог (продукт был просрочен на 27 дней), а также апельсины из ЮАР, просроченные на 12 дней.

В суде предприниматель г-жа Гусак пыталась доказать, что она не виновата в том что губкинский производитель творога нарушил техрегламенты и вместо натурального молока использовал заменители. Но суд с такой позицией не согласился. «В соответствии ч. 1 ст. 36 ФЗ «О техническом регулировании» ответственность за нарушение требований технических регламентов несёт не только изготовитель, но также и продавец», – говорится в решении арбитражного суда ЯНАО.

Суд решил, что предприниматель не проверяла качество и безопасность поставляемой продукции. «Программа производственного контроля, а также иные документы, свидетельствующие о проведении проверочных мероприятий в отношении такой продукции, у индивидуального предпринимателя отсутствуют (иного из материалов дела не следует)», – поясняет суд, отмечая, что недостаточно иметь на руках документы от производителя, нужно также самому удостовериться в качестве продукции.

В итоге ИП Гусак признали виновной в совершении правонарушения, которое описано в ч. 3 ст.14.43 КоАП РФ. Её в сентябре 2023 года оштрафовали на 40 тыс. рублей. Суд отмечает, что это повторное правонарушение.

О проблеме фальсифицированных продуктов в школах, детсадах и больницах Ямала говорят не первый год. В конце прошлого года главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко заявляла, что губкинский молокозавод ООО «Кирилл» регулярно производит фальсификат и что им должны заняться следователи. Она также сетовала на то, что качество продуктов в ямальских школах ухудшилось.

Надымский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»