Молокозавод из Губкинского назвали недобросовестным производителем

Молочный завод из Губкинского назвали недобросовестным производителем из-за проблем с документацией. Это уже не первые претензии надзорных органов к заводу – ранее санитарные врачи заявили о том, что он производит фальсификат.

Управление Россельхознадзора по Тюменской области сообщило о том, что завод ООО «Кирилл» в Губкинском (марка «Молочный богатырь») задекларировал товары в несуществующей лаборатории.

«Установлен факт недостоверного декларирования молочной продукции на основании протоколов испытаний лабораторий, отсутствующих по месту нахождения. Ещё в декабре 2022 года 14 деклараций были признаны недействительными. При повторном наблюдении за соблюдением обязательных требований специалистами управления было установлено, что после прекращения действия деклараций на ряженку и молочно-фруктовый коктейль предприятие продолжило реализацию продукции. При этом во ФГИС «Росаккредитация» отсутствуют сведения о действующих декларациях соответствия ЕАЭС на ряженку и на молочно-фруктовый коктейль производства ООО «Кирилл»,– уточнили в инстанции.

Там разъяснили, что это значит: производитель вводит в обращение молочную продукцию без проведения оценки подтверждения соответствия.

«В целях недопущения нарушения учётные записи уполномоченных лиц предприятия в системе «Меркурий» временно заблокированы. Информация о недобросовестном производителе молочной продукции направлена в управление Роспотребнадзора по ЯНАО», – добавили в структуре.

Ранее главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко сообщала, что на производстве ООО «Кирилл» регулярно обнаруживают фальсификат.

В конце ноября 2022 года в твороге, кефире и молочном продукте «шокомоко» завода нашли нарушения по микробиологическим показателям.

Декларации несуществующей лаборатории ранее также находили у производителя из Приуральского района Ямала.

Губкинский, Наталья Ефремова

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