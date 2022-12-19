Качество ямальского молока подтвердила несуществующая лаборатория

Молокозавод из Приуральского района подтвердил качество молока в несуществующей лаборатории. Теперь предприятие не имеет права продавать этот продукт, пока не оформит декларации в аккредитованной организации. Речь идёт о производителе ООО «ВАА-Агро» (Приуральский район). Подробности раскрывают в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Нарушения специалисты ведомства обнаружили в декабре 2022 года.

«При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении ООО «ВАА-Агро» установлено, что обществом зарегистрированы 6 деклараций на молоко и молочную продукцию (подтверждают качество товара – прим.ред) на основании протоколов испытаний, выданных испытательной лабораторией ООО «Гардиум плюс» (г.Самара). Лаборатория внесена в список организаций, отсутствующих по месту осуществления деятельности. На официальном сайте Федеральной службы по аккредитации данная лаборатория в списках аккредитованных также не числится»,– рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что прекращено действие 6 деклараций о соответствии.

Как рассказали агентству «Новый День» в управлении Россельхознадзора, производителю вынесут предостережение. Он должен будет оформить законные декларации, которые будут подтверждать качество молока и другой продукции.

В ноябре другое ведомство сообщило о проблемах с молочной продукцией на Ямале. По словам главы управления Роспотребнадзора ЯНАО Людмилы Нечепуренко, у производителя из Губкинского регулярно обнаруживают фальсификат.

Приуральский район, Юлия Фролова

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