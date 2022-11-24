Следователи проверят молокозавод в Губкинском из-за фальсификата

Следователи займутся изучением производства на молочном заводе в Губкинском, который зарегистрирован на юрлицо ООО «Кирилл». Поводом стало регулярное обнаружение там фальсификата. Об этом сообщила сегодня, 24 ноября, руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко на заседании Заксобрания округа.

«Мы всегда в ноябре, декабре, январе находим стерины, фальсификат в продукции нашего губкинского молочного комбината. Сырья не хватает. Идёт использование сухого молока. Есть решение – все материалы мы передаём в следственный комитет ЯНАО», – отметила главный санитарный врач Ямала.

Людмила Нечепуренко сегодня заметила, что жёсткие меры связаны с тем, что качество продуктов в ямальских школах сильно ухудшилось. Некачественные продукты доставляют детям местные поставщики.

Губкинский, Юлия Фролова

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