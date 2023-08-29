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Вторник, 29 августа 2023, 12:53 мск

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Молоко ноябрьского сельхозкомплекса не соответствует норме

Санитарные врачи нашли нарушения в молоке сельхозкомплекса «Ноябрьский». Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, молоко МУПа не соответствовало норме по микробиологическим показателям.

Сведения о нарушениях добавлены в систему 31 июля 2023 года.

Также, напомним, там содержатся сведения о нарушениях в молочной продукции губкинских производителей – ООО «Кирилл» и ООО «Веритас».

Ранее главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко сообщала, что губкинские молочные продукты часто делают из сухого молока.

«Мы всегда в ноябре, декабре, январе находим стерины, фальсификат в продукции нашего губкинского молочного комбината. Сырья не хватает. Идёт использование сухого молока. Есть решение – все материалы мы передаём в следственный комитет ЯНАО», – говорила глава управления Роспотребнадзора ЯНАО.

фото – молоко, в котором нашли нарушения

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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