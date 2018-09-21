На Ямале два влиятельных ведомства поссорились из-за еды

На Ямале качество молочной продукции, которой кормят детей в садах и школах, обсуждается уже на протяжении недели. Тема стала поводом для публичного конфликта между двумя надзорными ведомствами. Тюменское управление Россельхознадзора (РСН) сообщило об огромном объёме фальсификата в соцучреждениях Ямала. В ответ на это Роспотребнадзор обвинили коллег во лжи, сообщив, что в регионе людей кормят нормальными продуктами. Этот спор комментирует общественник, координатор проекта «За честные продукты» Александр Бражко, по жалобе которого и проводил проверку РСН. Он нашёл на Ямале множество «сомнительных» контрактов, в которых стоимость продуктов необъяснимо низкая. За эти деньги накормить детей натуральным творогом и кефиром просто невозможно, уверен эксперт.

Россельхознадзор 17 сентября сообщил: они проверили 26 проб молока (в том числе «сгущёнки»), творога, сливочного масла и сыра. Фальсифицированными оказались все образцы молока, 82% проб сливочного масла, 67% – сыра и половина творога. «Такая продукция признается некачественной и небезопасной для потребления», – отметили в ведомстве. Как рассказала агентству «Новый День» глава Ямало-Ненецкого отдела управления Россельхознадзора Галина Пронь, проверялись только сомнительные продукты, которые вызвали подозрение из-за низкой цены контракта. Вероятно, поэтому плохих проб так много.

Почти сразу на эти цифры отреагировали санитарные врачи. В Роспотребнадзоре заявили: за 2018 год они провели около 1000 исследований молока и молочной продукции. Сфальсифицированными признаны только 1,7 процентов проб. При этом там не уточняют, где именно брались пробы. Возможно, речь идёт о всей молочке на рынке.

Александр Бражко отмечает: ситуация типичная для всей России. Некачественная продукция часто поступает именно в больницы, интернаты и детские сады, поскольку они работают по системе госзакупок. Но признавать эту проблему хотят не все ведомства. «Центральный аппарат Роспотребнадзора спускает директивы: фальсификата в стране нет. Поэтому цифры некачевсвтенных проб такие невысокие, – рассуждает собеседник. – По их мнению, от пальмового масла никто не умер, значит, заменять им молочный жир не опасно. Но с этим согласны не все врачи, так как действие на организм разное, тем более детский, который должен получать кальций и другие вещества из молочной продукции».

Он называет имена троих поставщиков продукции в ЯНАО, у которых есть контракты на поставку в школы, детсады и больницы с подозрительно низкими ценами. Это ООО «Ямал» из Нового Уренгоя, «Северпродснаб» и «Барс».

Компания «Ямал» имеет контракты на миллиарды. Она кормит детские сады, школы, соцучреждения в Надымском, Пуровском районах, в Новом Уренгое. Получить комментарии о причинах низких цен не удалось – телефоны компании не отвечают. «Северпродснаб» из Лабытнанги поставляет продукты, например, в Новопортовскую школу-интернат. Компания «Барс» кормит, например, детей в садиках Надыма. Собеседник из числа сотрудников компании в беседе с агентством «Новый День» предположил, что в тех конкурсах, где была низкая цена, компания просто сработала без крупной прибыли. «Обычно наши поставщики предоставляют все документы по качеству продукции, мы не можем проверять его самостоятельно. Мы работаем только с теми, у кого все документы в порядке. То есть вопросы, скорее всего, нужно задавать к производителям», – рассуждает собеседник.

Общественник Александр Бражко считает большой победой то, что на Ямале признали низкое качество продуктов для воспитанников интернатов, детских садов, учеников школ и пациентов больниц. «Этим опытом нужно делить, а не оспаривать его», – заключает собеседник.

Салехард, служба информации

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