В детсаду Нового Уренгоя детей кормили сомнительным маслом

В социальном учреждении Нового Уренгоя снова нашли сомнительные продукты. На этот раз – в детском саду «Радуга» обнаружили масло из неизвестного сырья.

В 2018 году общественники делали расследование совместно с Россельхознадзором из-за огромного количества фальсификата молочки в садах, больницах и соцучреждениях Ямала, в том числе Нового Уренгоя.

На этот раз сомнительную продукцию поставил тот же поставщик, что и 4 года назад – компания ООО «Ямал».

«По данным в ФГИС «Меркурий» установлено, что 18 октября 2022 года в адрес детсада «Радуга» поступило 40 кг масла традиционного «Просто молоко», произведенного ООО «Агросила-Молоко» (г. Набережные Челны, Республика Татарстан). В результате анализа эВСД выявлено, что производителем выработано 185 011 кг масла из 144 911 кг молока. Такого количества сырья явно недостаточно для выработки указанной продукции.

Таким образом, производителем введена в оборот продукция выработанная из сырья неизвестного происхождения»,– уточняют в надзорной инстанции.

О каком-либо наказании на этот раз не сообщается. Россельхознадзор лишь передал информацию в детсад.

4 года назад представитель поставщика – компании «Ямал» – сообщал, что не может поставлять масло за 700 рублей, когда другие везут его за 200 рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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