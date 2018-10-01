В детские сады Ямала поставляют суррогатную «молочку» неизвестного производства

Специалисты ветконтроля в Тюменской области провели расследование, чтобы выяснить, откуда поступает фальсифицированная «молочка» в детские сады и школы Ямала. Стало известно, что указанные в документах поддельных продуктов производители никогда не поставляли ничего на Ямал. Это значит, что неизвестно, кто именно и где производит суррогат, которым кормят детей. Специалисты управления Россельхознадзора привели доказательства того, что их данные достоверны в отличие цифр Роспотребнадзора, который ранее пытался оспорить выводы ведомства.

В сентябре 2018 года в Россельхознадзоре заявили, что почти вся проверенная в соцучреждениях Ямала молочка (82 процента) – фальсификат. Ревизия проводилась после заявления общественника Александра Бражко, который изучил госконтракты и выяснил, что продукты, поставляемые в детские сады, школы и интернаты подозрительно дёшевы.

«Кроме того было учтено, что поставка продукции на Ямал осуществляется не от производителей, а даже через вторых, и третьих лиц», – сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области. Агентство «Новый День» уже приводило названия поставщиков, которых заподозрили в поставках некачественных продуктов: «БАРС», «Ямал», «СЕВЕРПРОДСНАБ», Тазовское потребительское общество.

В ведомстве приводят несколько показательных примеров. Так, в учреждении Нового Уренгоя взяли пробу масла, которое якобы произведено «Наша ферма» (Санкт-Петербург). Фирма «Ямал» привезла его в учредение по цене 129 рублей за кг. При том, что средняя цена на масло – от 600 до 700 рублей за кг. «Исследования показали, что это фальсификат», – рассказали в ведомстве.

Ведомство выяснило, что по указанному адресу «Наша ферма» производственная деятельность не ведётся, дверь закрыта, вывеска отсутствует, декларации приостановлены.

Аналогичная ситуация с маслом в Газ-Сале.

Странная ситуация с маслом в Тарко-Сале. В проверенном учреждении оно якобы было от «Филимоновского молочно-консервного комбината», Краснодарский край. Поставщик тот же – компания ООО «Ямал». При этом надзорное ведомство выяснило, что этот комбинат масло фирме не поставлял.

Тоже касается «Красноярское молоко», которое якобы поставило продукцию в Новый Уренгой.

В Россельхознадзоре подчёркивают: в нескольких садах и интернатах отказались предоставитьь пробы продукции, написав отказ «под копирку».Там отметили, что там стоимость продуктов тоже была неестественная.

Салехард, служба информации

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