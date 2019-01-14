В детсадах Ямала продолжают находить непонятные и опасные продукты

Гречка без документов из детского сада Тарко-Сале содержала металломагнитные примеси. Это нарушение обязательных требований безопасности для жизни и здоровья населения. Об этом сообщает управление россельхознадзора по Тюменской области 14 января 2019 года. Там не обозначают название детского сада.

О том, что в одном из десадов Тарко-Сале нашли подозрительные крупы, надзорная инстанция сообщала в середине декабря 2018 года. Тогда стало известно, что документов не было не только у гречки, но и у манки, которой кормили малышей.

За то, что кормили детей крупами без документов, детский сад и его должностное лицо оштрафовали.

Напомним, осенью 2018 года управление россельхознадзора провело анализ молочных продуктов, поставляемых в десткие сады, интернаты, больницы и школы Ямала. Выяснилось что большая часть из них – фальсификат. Такие продукты попадали в соцучреждения через официальные процедуры госзакупок. Причем цены на продукты были ниже рыночных во много раз, а производителей, указанных в документах, не существовало, но это никого из заказчиков не настораживало. После того, как расследование надзорного ведомства стали обсуждать ямальцы, замгубернатора Ямала Татьяна Бучкова заявила, что руководители детсадов и школ не могу проверять качество поставляемой детям еды. По ее мнению, у них недостаточно компетенций для этого. Управление роспотребнадзора под руководством главного санврача Людмилы Нечепуренко и вовсе заявило, что проблемы суррогата на Ямале не существует.

Агентство «Новый День» проводило свое расследование по поставкам в детсады и интернаты некачественного молока, масла и творога. Тогда ни один детсад и ни один поставщик не смогли объяснить поставку продуктов несуществующего производителя по заниженной цене.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 11.01.19

На Ямале рассказали, как бывший зам Кобылкина пел песни Лепса и не платил. / Губернатор Артюхов избавился от временного директора департамента туризма и молодежной политики. / Ошибки чиновников Ямала срывают обещание губернатора Артюхова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»