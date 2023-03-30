В детсаду Салехарда нашли суррогатное масло, «сделанное» во вьетнамском кафе Москвы

В детском сад Салехарда «Золотая рыбка» нашли сливочное масло из несуществующего молока от завода-призрака. Материалы по этому поводу передали в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве, прокуратуру и управление ФНС по Москве. Расследование ветконтроля показало, что по адресу, который указан как адрес завода-производителя, работает вьетнамское кафе.

Подробности рассказывают в управлении Россельхознадзора о Тюменской области.

Поставщик масла в детский сад Салехарда – ИП Колчанов Д.И. (Киров). Вероятно, он не стал изучать документы и задумываться о безопасности и легальности продукции. В числе его свежих контрактов – поставка масла сливочного в детсад «Солнышко» в Аксарке и молока – в Лабытнангскую больницу. Кстати, он же поставляет в VIP-гостиницу ямальского правительства (ГКУ Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский») моцареллу, козий сыр, пармезан и другие сыры (сумма контракта – 940 тыс. рублей).

Сейчас все молочные продукты должны иметь документацию, заведённую в электронную систему «Меркурий». Так специалисты могут выяснить, кто, когда и из какого сырья произвёл товар. В случае с маслом из детсада Салехарда обнаружилось, что продукт, которым кормили маленьких ямальцев, выработан из неизвестного сырья неизвестным заводом.

«В разделе «Сведения о происхождении продукции» указано, что масло выработано ООО «Фуза» (Москва) на площадке «ФО-НЭМ» (Москва)», – раскрывают этапы расследования в надзорном ведомстве.

Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям установили, что «Фуза» не осуществляет деятельность по производству молочной продукции. По адресу, указанному в ВСД как место производства молока, находится кафе вьетнамской кухни. Регистрация уполномоченных лиц ООО «Фуза» в ФГИС «Ветис» аннулирована.

При этом по документам более тонны масла за 3 дня в октябре 2022 года произвела данная компания. На Ямал продукт попал через ряд поставщиков и производителей в Курской области и Татарстане.

Осенью сомнительное масло нашли в дестаду Нового Уренгоя.

О проблеме поставок суррогата в школы, больницы и детсады Ямала известно давно. В 2018 году Россельхознадзор сообщал, что 82% молочки в социальных учреждениях Ямала – фальсификат. Специалисты приводили примеры и доказательства. Материалами занимались правоохранительные органы, но результат силовики не озвучили. В 2022 году проблему признал и Роспотребнадзор Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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