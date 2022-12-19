В Челябинской области обнаружили 40 тонн поддельного сливочного масла

Контрафакт прибыл на Южный Урал из Подмосковья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в ноябре текущего года их коллеги выяснили, что торгово-производственная компания из Одинцовского района легализовала 427,5 тонны мясной, рыбной и молочной продукции неизвестного происхождения: проследить ее с помощью ФГИС «Ветис» оказалось невозможно.

Уральские ветврачи, в свою очередь, обнаружили в информационной системе «Меркурий», что в Челябинскую область поступила почти десятая часть объема этой потенциально опасной продукции: 40 тонн сливочного масла, которые находятся у одного челябинского индивидуального предпринимателя, занимающегося аналогичным производством.

Для предотвращения оборота «московского» масла неизвестного происхождения челябинское управление Россельхознадзора 9 декабря выдало бизнесмену предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило прекратить реализацию поступившей от компании из Подмосковья продукции, изъять ее из торговых точек и принять меры, предписанные ветеринарным законодательством РФ.

В настоящее время масло находится на изолированном хранении на складе коммерсанта в Челябинске.

«Предприниматель мог бы уберечь себя от экономических потерь, если бы при заключении сделки и получении продукции внимательно изучил ветеринарно-сопроводительные документы, в которых содержится вся подробная информация о продукте», – отметили в управлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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