В детсаду Салехарда нашли крупу с прожорливыми личинками

В детском саду Салехарда нашли крупу с личинками и с недействительными документами. Речь идет о «Центре развития ребенка – детском саде номер 5 «Рябинка». Нарушения нашли специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 26 августа 2019 года.

«На момент проверки в учреждении находились различные крупы (пшено, горох, рис, гречка, хлопья овсяные, кукурузная, пшеничная, манная, перловая), общим объемом 51,5 кг, большая часть из которых сопровождались прекращенными декларациями о соответствии. В кукурузной крупе фирмы «Маркет» (г. Киров), инспекторы обнаружили личинки Амбарной огневки. Около 4 кг крупы уничтожили путем сжигания», – рассказали в надзорном ведомстве.

Там пояснили, что огневки – это семейство бабочек, которые являются вредителями продовольственных запасов, семян, фуража. Наибольший вред наносят очень прожорливые личинки насекомого. Постепенно личинки окутывают себя волокнами, создавая основу для кокона. Превращение личинки в бабочку внутри кокона происходит всего за несколько дней.

Виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ, заключили в россельхознадзоре.

Получить комментарии в детсаду пока не удалось – там просили перезвонить позднее.

Именно россельхознадзор осенью 2018 года заявил об огромном объеме фальсифицированной молочки в детсадах и социальных учреждениях ЯНАО.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.08.19

В Салехарде мужчина был ранен в голову во время фото (ФОТО). / Чиновники Ямала, где работает губернатор-блогер, отказываются пользоваться электронной почтой. / В Лабытнанги сошел со свай очередной жилой дом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»