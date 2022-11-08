В холодильнике ямальской школы нашли 200 кг несвежего мяса (ФОТО)

На Ямале в отдалённой школе Шурышкарского района прокуратура нашла 200 кг просроченного мяса. Оно хранилось в морозилке. Срок годности у продуктов истёк ещё в мае 2022 года, то есть около полугода назад. Подробности раскрывают в надзорной инстанции 8 ноября 2022 года.

Несвежее мясо нашли в «Мужевской средней образовательной школе им. Н.В. Архангельского». Судя по фото, это куриное мясо торговой марки «Куриное царство» «Васильевской птицефабрики».

В адрес руководителя учреждения прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, также в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Непригодные продукты питания уничтожили, 3 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заключают в прокуратуре.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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