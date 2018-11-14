Суррогатное тюменское масло запретили поставлять в соцучреждения соседних регионов

Тюменскому производителю запретили выпускать сливочное масло, так как оно содержит пальмовое масло. Речь идёт о компании «Русмасло» холдинга «Евросибтрейд». С 12 ноября любая продажа товаров этого производителя будет считаться незаконной. При этом неясно, что станет с многочисленными госконтрактами, заключенными компанией – будут ли из социальных учреждений Урала, детсадов «тюменской матрёшки», колоний и больниц изымать масло, которое нельзя выпускать.

О том, что тюменцы выпускают суррогатное масло, стало известно ещё год назад. Компания продавала свои спреды под видом масла, вводя потребителей в заблуждение. Летом 2018 года суд постановил закрыть завод. 12 ноября Тюменский областной суд подтвердил законность этого решения, рассказывают в пресс- службе управления Роспотребнадзора Тюменской области. Известно, что таким маслом кормили, например, детей в тюменском центре «Алые паруса».

В компании «Русмасло» на момент публикации не нашли времени объяснить агентству «Новый День», как они будут сворачивать производство и как поступят с заключенными контрактами. Там пообещали перезвонить. На сайте структуры нет никакого объявления об остановке работы. Там по-прежнему сообщается, что это товар высокого качества. Кстати, компания производит масло марки «Внснушкино». На портале компании приводятся многочисленные награды компании «Тюменская ярмарка».

Учредителем компании раньше был Владимир Цыганков, докладывающий экс-губернатору Владимиру Якушеву об успехах агропроизводств. Формально с 2016 году «Русмаслом» владеет и управляет Андрей Яковлев. Ему же принадлежит компания «Тюменское масло», которая кормит маслом, например, медико-санитарную часть «Нефтняник» и Нижневартовскую больницу. Между тем по телефонам «Русмасла» отвечает компания «Евросибтрейд», которяа принаджлежит как раз г-ну Цыганкову. Он же владеет «Исеть Молоком», которое также поставляет продукты по госконтрактам.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.11.18

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