Роскачество обнаружило в молоке антибиотики и кишечную палочку

Специалисты Роскачества проверили 90 торговых марок молока, реализуемых в российских магазинах. В 20% исследуемых образцов обнаружены нарушения различной степени серьезности от наличия растительных жиров до антибиотиков и болезнетворных бактерий.

Эксперты проверяли пастеризованное молоко с жирностью 3,2 % и выше. По данным Роскачества, это самый популярный вид молока, доля продаж которого в общем количестве составляет 38% рынка. Образцы, закупленные в семи федеральных округах страны, проверяли по 26 параметрам качества и безопасности.

Среди основных нарушений – добавление растительных жиров с целью увеличить объемы производимого молока. В восемь торговых марок производители добавили растительный жир. При этом фальсификат оказался даже не дешевле настоящего питьевого молока.

Три молочных комбината занизили жирность своей продукции. Зафиксированное максимальное отрицательное отклонение фактической жирности от заявленной (3,2 %) составило 1,4 %.

Наличие сухого молока было обнаружено в 25 из 90 торговых марок. Специалисты отмечают, что добавление сухого молока не считается серьезным нарушением, однако такой продукт не имеет права именоваться «питьевым молоком», это «восстановленное молоко» или «молочный продукт».

Кроме того, в исследуемых образцах нашли нарушения по микробиологическим показателям. Так в молоке «Белое облако» (Башкирия), «Добрая буренка» (Саратовская область), «Свое наше» (Башкирия) и «Таежный Исток» (Красноярский край) обнаружены бактерии кишечной палочки. В молоке Molli (Еврейская автономная область) – повышенное количество микроорганизмов.

Ни один молочный продукт не застрахован от присутствия антибиотиков, главная причина – молоко, используемое в изготовлении сыра, творога, масла, сметаны, мороженого. Антибиотики в допустимом количестве находятся в молоке 50 торговых марок, сообщает Роскачество. При этом в молоке четырех торговых марок данное количество было значительно превышено.

Производители также грешат недоливом. Наиболее вопиющий случай – в упаковке «Княгинино» не хватает 161,8 грамма молока.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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