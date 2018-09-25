Паразиты, чешуя и горбуша вместо нерки: Роскачество проверило рыбные консервы

Роскачество опубликовало результаты исследования консервов из лососевых рыб. В готовом продукте обнаружили подмену рыбы на более дешевую, неживых паразитов, личинки червей и чешую. Впрочем, по словам специалистов, все это не является нарушением законодательства и считается приемлемым для употребления в пищу.

Эксперты проверили консервы из лососевых рыб 23 торговых марок, которые занимают существенную долю рынка. Производство находится в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, а также в Москве, Камчатском и Приморском крае. Образцы прошли тестирование по 38 показателям качества и безопасности.

В ряде консервов была обнаружена видовая подмена нерки, кеты и кижуча на горбушу. Речь идет о торговых марках «КитБай», Bucini, «Море внутри» и ООО «ЯННИС». «Производитель, чтобы сэкономить, может заменить более дорогую рыбу на более дешевую, но обычный потребитель вряд ли заметит разницу», – пояснили в Роскачестве.

Кроме того, эксперты обнаружили в консервах неживые личинки червей. В частности, их нашли в образцах девяти торговых марок: «Доброфлот», «Белый кит», «КитБай» (нерка), «Море внутри» (кижуч) (ООО ЯННИС), «Морская радуга», «5 морей», «Толстый боцман», «Морской котик», «Ультрамарин».

В Роскачестве отметили, что производитель может не увидеть личинки, иначе придется разрезать рыбу на очень мелкие куски. Эксперты указали, что это не является нарушением, так как при изготовлении консервы проходят стерилизацию, которая обеспечивает полное отсутствие живых личинок, а неживые личинки безопасны для здоровья.

«Не менее важным этапом исследования стало изучение вкуса, цвета и запаха лососевых консервов. В результате выяснилось, что консервы четырех торговых марок неприятны на вкус и запах», – сообщает Роскачество.

Помимо этого, изготовители 12 торговых марок не полностью очистили рыбу от чешуи.

В тоже время не было обнаружено нарушений в соотношении рыбы и бульона. Специалисты не нашли и токсических элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), пестицидов гексахлорциклогексана и его изомеров, ДДТ и его метаболитов, возбудителей ботулизма, плесневых грибов и дрожжей. Содержание полихлорированных бифенилов и гистамина оказалось в пределах допустимых значений.

Специалисты отмечают, что при выборе консервов стоит обращать внимания на их стоимость – дешевые консервы должны вызывать подозрение. Также предпочтение стоит отдать продукции, произведенной недалеко от моря. В идеале это должен быть береговой завод.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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