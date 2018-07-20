В половине российского шашлыка обнаружили бактерии, в том числе сальмонеллу

«Роскачество» изучило предлагаемый российским покупателям маринованный свиной шашлык. Анализу качества подверглись ведущие марки. В итоге специалисты выявили опасные полуфабрикаты с высоким содержанием бактерий или антибиотиков, а также определили самые качественные марки, в том числе среди самых недорогих, и рассказали, каким должен быть идеальный кусок мяса для шашлыка.

На исследование было отобрано 24 наиболее популярные у потребителей марки. Эксперты сравнили качество продукции по 57 параметрам качества и безопасности. Специалистов в первую очередь интересовала свежесть мяса, из которого был изготовлен полуфабрикат. Так из 24 прошедших проверку марок две не прошли испытание по данному показателю «Каждый день» и «Твой дом». В службе отметили, что причиной тому могли стать огрехи при хранении готового полуфабриката, а само мясо в момент его изготовления было свежим.

Куда большую настороженность вызывают результаты проверки на микробиологические показатели. Оказалось, что почти половина образцов не соответствует требованиям. Так, в шашлыках «Велком», «МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово» выявлены бактерии кишечной палочки, в «Малаховском» – бактерии листерии, а в шашлыке «ДмитроГорский продукт» помимо листерий были обнаружены и сальмонеллы.

«Роскачество» также уделило внимание количеству и качеству мяса в маринованном шашлыке. В частности, специалисты определяли, какова доля мяса по отношению к маринаду, овощам. В тройку лучших вошли Череповецкий мясокомбинат (98,1% мяса), Globus (94%) и «Ближние горки» (92,5%).

Еще одним направлением стало определение того, каким должен быть идеальный кусок мяса для шашлыка – чтобы не пересушить и чтобы равномерно прожарился. Исследование показало, что кусок мяса должен весить от 30 до 90 граммов, а куски в одной порции должны отличаться друг от друга по размерам не более, чем на 25%. С этой точки зрения лучшими оказались три марки – «ФРЭШ» (50,1 г), «Жар мясо» (54,6 г) и «Каждый день» (56,7 г). Однако во «ФРЭШе» было зафиксировано превышение предельно допустимого содержания антибиотиков.

В ведомстве особо подчеркнули, что следовать принципу «дороже – значит лучше» при выборе маринованного шашлыка не стоит. Так, например одним из лидеров рейтинга стал полуфабрикат, получивший в ходе исследования 4,95 балла из 5, по факту был самым дешевым – 199 рублей за килограмм. А самый дорогой из испытанных шашлыков – «ФРЭШ» (699 рублей за килограмм) – находится в середине рейтинга.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.18

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