Антибиотики, клостридии, стафилококк. Роскачество проверило состав сосисок

Специалисты Роскачества изучили «Молочные» сосиски по 70 показателям безопасности и качества. Проверке подверглась продукция 40 торговых марок. На исследования были отправлены наиболее популярные у россиян федеральные и региональные торговые марки, произведенные на территории России.

Они прошли экспертизу по показателям ГОСТ Р 52196-2011, а также на наличие посторонних ДНК, целлюлозы, сои, крахмала, бактерий, антибиотиков, красителей, консервантов и опасных веществ. Эксперты не обнаружили тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО, но нашли в продукте под торговой маркой «Балахоновский мясокомбинат» сульфитредуцирующие клостридии. По словам доктора технических наук, профессора Анастасии Семеновой, «наличие этих бактерий в продукте недопустимо: оно говорит о том, что продукция – опасная». «Эти микроорганизмы являются возбудителями ботулизма в консервах», – уточнила профессор Семенова.

Опасными оказались и сосиски ТМ «Мясокомбинат Псковский». В продукции зафиксировано наличие золотистого стафилококка, а также повышенное количество микроорганизмов (КМАФАнМ). Информация о нарушениях в этих продуктах была отправлена в контрольно-надзорные органы.

В Роскачестве также рассказали, что почти в половине всех проверенных сосисок были обнаружены антибиотики: в 13 случаях это следовые количества, которые не являются нарушением обязательных требований и не представляют угрозу для здоровья; а в четырех – превышения обязательных требований, установленных законодательно. В сосисках «Владимирский стандарт» превышено количество окситетрациклина. В продукте «Мясницкий ряд» – повышенные количества метронидазола. В сосисках «Ромкор» – превышения по окситетрациклину и бензилпенициллину. В продукте «Рублевский» – превышения по окситетрациклину.

Эксперты проверили, содержится ли в сосисках посторонняя ДНК. В большей части исследованной российской продукции эксперты обнаружили только те ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы). Однако в сосисках «Дюк» эксперты нашли ДНК лошади. Кроме того, в сосисках «Дюк» и еще в двух товарах (ТМ «Царицыно» и «Мясная губернская компания») была обнаружена соя.

Мясо птицы было обнаружено в сосисках шести торговых марок. При этом у четырех производителей сосисок «Молочные» – «Папа может», «Стародворские колбасы. Вязанка», «Царицыно», «Черкизово» – упоминания о курином мясе есть в маркировке. Эти производители используют гостовское наименование «Молочные» («Папа может» и «Стародворские колбасы»), а также добавляют к нему пометки «По-царицынски» («Царицыно») и «По-черкизовски» («Черкизово»). Выпуская продукт не по ГОСТу, а по ТУ, формально эти производители нарушителями не являются.

Но этого нельзя сказать о продукции под торговыми марками «Атяшево» и «Егорьевская фабрика колбасно-гастрономическая имени К.Ю. Афанасьева», изготовленной по ГОСТу, куриного мяса нет в маркировке. Это является нарушением.

Обнаружились в составе некоторых сосисок и не очень ожидаемые ингредиенты – шкурки или фрагменты костей и хрящей. Речь идет о товарах под торговыми марками «Атяшево», «Мясная губернская компания», «Папа может», «Стародворские колбасы. Вязанка», «Царицыно» и «Черкизово».

В маркировке сосисок под торговой маркой «Стародворские колбасы» («Вязанка») указано наличие белкового стабилизатора (свиные шкурки, вода). Как выяснили эксперты, помимо него в составе также присутствует мясо птицы механической обвалки: сырье было явно удешевлено. В сосисках под торговыми марками «Атяшево», «Мясная губернская компания» и «Царицыно», приготовленных из свино-говяжьего фарша, мясо механической обвалки или фрагменты хрящей и костей в составе указаны не были.

Нарушителями по недовесу стали три торговые марки: «Ближние Горки» (недовес составил 8%), «Мясокомбинат Псковский» (6%), «Тавр» (6%).

Крахмал был обнаружен в продукции 9 торговых марок. Эта добавка обычно используется для улучшения консистенции, удерживания влаги, «склеивания» фарша. Стандарт Роскачества не допускает для претендентов на Знак качества использование крахмала, но в гостовском продукте крахмал допустим при указании его наличия в маркировке.

Только два производителя – «Стародворские колбасы. Вязанка» и «Черкизово» – указали в маркировке наличие крахмала. Остальные семь товаров оказались нарушителями. Это сосиски под торговыми марками «ВМК», «Горин Продукт» и «Мясная губернская компания»; в следовых количествах крахмал также нашли в сосисках «Атяшево», «Велком» и «Дюк» и в сосисках «Владимирский стандарт».

Нашлись и другие нарушения. Так, некоторые производители не стали указывать в маркировке наличие в составе влагоудерживающего агента – каррагинана. «Отличились» мясокомбинаты «Велком», «Дмитрогорский продукт», «Малаховский», «Мясная губернская компания», «Мясная история» (в отдельных случаях), «Ремит», «Рублевский» и «Черкизово».

Москва, Иван Гридин

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