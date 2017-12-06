Роскачество: Половина «Докторской» содержит антибиотики

Эксперты Роскачества провели исследования колбасы «Докторская» российских производителей 30 наиболее популярных марок. Оказалось, что половина образцов (14 образцов) содержит антибиотики или их следы, в одном образце была обнаружена ДНК лошади, а в еще двух присутствовала соя или кукуруза. Кроме того, специалисты Роскачества проверили образцы «Докторской» на наличие бумаги, кишечной палочки, генно-модифицированные источники пищи (ГМИ), мяса кошек и собак.

Колбасу исследовали по 70 показателям безопасности и качества. По стандарту Российской системы качества колбаса «Докторская», претендующая на Знак качества, не должна содержать крахмал, консерванты (бензойную и сорбиновую кислоты) и красители: E102, E110, E124, E131, E132, а также антибиотики в следовых количествах.

Эксперты были неприятно удивлены содержанием антибиотиков в докторской. Эти лекарства присутствовали в составе 14 торговых марок, то есть почти в половине исследованных товаров. Впрочем, отметили в Роскачестве, в колбасе 13 брендов превышения норм не было – антибиотики были выявлены в следовых количествах. Тем не менее, это противоречит требованиям к качеству «Докторской».

Печально отличилась колбасе от «Губернской мясной компании» – количество антибиотика тетрациклиновой группы (окситетрациклина) выше максимально допустимого уровня в 15 раз. Отметим, что наличие антибиотиков связано с их остаточным содержанием в мясе, которое использовано для изготовления продуктов.

В некоторых образцах обнаружилась и посторонняя ДНК. Так, в колбасе «Новоалександровского мясокомбината» содержится соя. Производитель не счел нужным указать этот ингредиент на упаковке. «Докторская» от «Горин Продукт» содержит кукурузу, выяснили эксперты. Следовые количества конины были обнаружены в колбасе под ТМ «Клинский».

Согласно ГОСТу, «Докторская» не должна содержать мяса птиц, но оно дешевле, потому отдельные производители этим пользуются. Так, в колбасе под торговыми марками «Егорьевская» и «Царицыно» было обнаружено куриное мясо механической обвалки. Причем оба производителя не указали мясо птицы в составе на маркировке, но заявили, что колбаса изготовлена по ГОСТу. Этим они нарушили права потребителей на достоверную маркировку. Информация о нарушении была направлена в контрольно-надзорные органы.

Мясо птицы было обнаружено и в колбасе некоторых других торговых марок. Но, во-первых, производители изготавливали свой продукт по собственным стандартам (ТУ), а во-вторых, они указали наличие курицы на упаковке товаров. Поэтому нарушителями эти производители не являются. Вместе с тем они не смогут претендовать на российский Знак качества, так как использовали при изготовлении ингредиент, не рекомендованный ГОСТом.

Среди колбас, изготовленных по ТУ, выделился продукт от «Стародворских колбас». Помимо куриного филе, в составе оказались частицы костей и хрящей, шкурка птицы и фрагменты сердца. В колбасе от «Атяшево» эксперты нашли части голов, слизистых оболочек и хрящей. В обоих случаях производитель не указал на маркировке наличие костей, хрящей и т. д. Это нарушение прав потребителей.

Производители 8 торговых марок согрешили с использованием каррагинана (влагоудерживающий агент, способствующий созданию правильной консистенции). Это «Ближние Горки», «Велком», «Вязанка», «Горин продукт», «Дмитрогорский продукт», «Микоян», «Мясной дом Бородина 1997» и «Черкизово». Эти производители нарушили права потребителей на честную маркировку. Об этом были уведомлены контрольно-надзорные органы.

Радует, что вся исследованная колбаса оказалось безопасной – ни в одном образце не было обнаружено превышения общего количества микроорганизмов, кишечной палочки, золотистого стафилококка, клостридий, листерий, сальмонелл. Также эксперты не обнаружили опасного содержания тяжелых металлов, радионуклидов, ГМИ и нитрозаминов.

Напомним, что колбаса «Докторская» получила свое название, так как предназначалась «больным, подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Ее разработали на заводе имени Микояна по заказу Народного комиссариата здравоохранения. Изначально, в 30-х годах прошлого века, в состав этой колбасы входили говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Рецептура была неизменной до 1974 года – потом в «Докторскую» решили добавлять немного крахмала и муки. Сейчас в колбасе, сделанной по ГОСТу, допустим нитрит натрия и специи, а в сделанной по ТУ – ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и аромата.

Москва, Иван Гридин

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