В российском твороге нашли антибиотики, плесень, кишечную палочку

Роскачество провело исследования творога 9-процентной жирности 44 торговых марок. В 16 из них были обнаружены растительные жиры, антибиотики, дрожжи, различные виды плесени, кишечная палочка, крахмал и клетчатка. Отметим, что 17 марок оказались повышенного качества и могут быть рекомендованы покупателям.

В ведомстве рассказали, что творог популярных торговых марок сравнивали по 62 показателям. Среди них – наличие в продукте антибиотиков, опасных микроорганизмов, токсичных веществ и тяжелых металлов. Учитывалось и качество продукции – сколько в твороге той или иной марки белка, полезных кисломолочных бактерий и, непосредственно, молока.

В твороге шести торговых марок были обнаружены относительно безопасные примеси, которых, впрочем, в данном продукте быть не должно. Речь идет о растительных жирах, крахмале и клетчатке. Растительные жиры были обнаружены в продукции под марками «Добрая Буренка», «Веселый луг», «БМК». Наибольшим содержанием растительных жиров отличилась «Добрая Буренка». Крахмал эксперты нашли в «Красной цене» и «Буренкино». Но его в образцах было совсем немного – менее 2 %. Наличие клетчатки лабораторно подтверждено в твороге «Красная цена» и «Останкинское».

В Роскачестве отметили, что массового стремления к удешевлению продукции за счет добавления ингредиентов растительного происхождения у производителей нет. Фальсификация творога присутствует в единичных случаях. Большинство образцов состоят из молочных белков, жира и микроорганизмов закваски. Сои и каррагинана (влагоудерживающий агент) не обнаружено ни в одном из товаров.

Гораздо больше нарушений выявлено по содержанию посторонних микроорганизмов и антибиотиков. Так, кишечную палочку эксперты нашли в твороге «Буренкино» и «Добрая Буренка». Дрожжи, которых в качественном твороге быть не должно, обнаружили в продукции сразу 9 производителей: «Домик в деревне», «Балтком», «Залесский фермер», «Милава», «Искренне ваш», «Лакомо», «Билла», «Буренкино», «Зорька». Различные виды плесени лаборанты нашли в твороге марок «Милава», «Билла», «Красная цена» и «Зорька».

В образцах творога марок «Чабан», «БМК», «Веселый луг» зафиксировано превышение предельно допустимого содержания антибиотиков. В образцах еще 17 торговых марок обнаружены следы антибиотиков, в пределах, не превышающих максимально допустимого уровня. Сообщения о выявленных нарушениях были переданы в контрольно-надзорные органы.

Аутсайдерами по содержанию белка, которого в твороге должно быть не менее 12%, стали товары двух марок. Так, в «Доброй Буренке», которая держит пальму первенства по содержанию растительных жиров, белка всего лишь 5,6%. В твороге «Из старой деревни» – 8,95 %. Вероятно, из-за избыточной влажности продукта. Бесспорным лидером по содержанию белка стала продукция под маркой «Чабан» – почти 22%. Но рекомендовать его потребителям эксперты не могут, так как в твороге этого производителя содержатся антибиотики. Отметим, что содержание белка в продукции других торговых марок варьирует в пределах 13-20%.

Наиболее скромным содержанием молочнокислых бактерий отличились «Вкуснотеево», «Лакомо», «Дмитровский». Эксперты посоветовали покупать свежий творог, так как содержание полезных бактерий в нем к концу срока годности значительно снижается.

Все образцы творога прошли проверку на содержание вредных и опасных веществ. Эксперты не обнаружили ни тяжелых металлов, ни ядов, ни пестицидов, ни хоть сколько-нибудь опасного содержания радионуклидов ни в одном образце.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.11.17

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