Треть любимого россиянами мороженого изготавливается с нарушениями

Специалисты Роскачества проверили самое популярное в России мороженое – ванильный пломбир. Выяснилось, что треть этого всеми любимого продукта изготавливается с нарушением стандартов. Производители используют несвежее молоко, крахмал и растительные жиры, а также заставляют граждан платить за воздух.

В анализе участвовали образцы 34 торговых марок, все эти пломбиры производятся на территории России. Мороженое проверили по 51 показателю качества и безопасности, сообщается на сайте Роскачества. Нарушения законодательства разного уровня серьезности зафиксированы в товарах 12 марок.

Чтобы мороженое называлось пломбиром, в его составе не должно быть растительных жиров, а жирность должна быть не менее 12%, напоминают в Роскачестве. Первое условие нарушили производители мороженого «Белое золото» и «Бодрая корова». В их составе есть растительные жиры, а значит, считаться пломбиром они не могут, это фальсификат.

Продукт торговых марок «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза» также не может называться пломбиром, так как жира в обоих продуктах 11,5 %. Скорее это сливочное мороженое, указали в Роскачестве.

Крахмал, которого в пломбире быть не должно, обнаружили в образцах мороженого «Как было» и «Сибхолод».

Не обошлось и без пресловутой кишечной палочки, которую часто при проверках выявляют в молочных продуктах. Бактерия присутствует в мороженом Артек» и «Волгоградский пломбир». К слову, в последнем также содержится антибиотик левомицетин. Антибиотики тетрациклиновой группы нашлись в пломбире «Липецкое».

Производитель пломбира «Село Зеленое» обманывает покупателей, заставляя платить за воздух. Так масса продукта на упаковке заявлена 280 грамм, а фактически составляет 267 грамм. Учитывая, что пачка такого пломбира стоит 99 рублей, потребитель переплачивает 4,5 рубля.

Мороженое «Золотой стандарт» и «Как раньше» отличается повышенный уровнем кислотности. Это может говорить о том, что при его изготовлении использовалось несвежее молоко.

Примечательно, что высшую оценку специалистов по органолептике получили товары с нарушениями. Впрочем, за вкус и запах наивысший балл не достался ни одному пломбиру.

При выборе мороженого не стоит ориентироваться на цену, как оказалось, высокая стоимость вовсе не гарантирует хорошего качества. Даже фальсифицированный растительными жирами пломбир – далеко не самый дешевый из всех проверенных образцов.

В России проводится масштабная проверка молочной отрасли. Ранее анализу подверглись сливочное масло, творог и молоко. Нарушения были найдены во всех группах товаров. Результаты проверок направляются самим производителям, а также в надзорные органы и для обсуждения в правительство.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

Эксперты предупредили о росте объемов фишинга в преддверии ЧМ-2018. / Аппарат заксобрания обнародовал свои доходы, а депутаты – пока нет. / В Билимбае сгорел приют для собак – четыре пса погибли. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»