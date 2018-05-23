Плесень, кишечная палочка и антибиотики: что россиянам продают под видом сливочного масла

Сотрудники Роскачества проверили большую часть сливочного масла, которое присутствует на российском рынке. Четверть образцов не соответствовали государственным стандартам – в них нашли антибиотики, различные бактерии, а также плесень и дрожжи. Кроме того, под видом сливочного масла россиянам продают откровенный фальсификат, в котором молочные жиры заменены растительными.

Проверке подверглось более 70% всего рынка данного товара. К тому же впервые испытания проходили одновременно в лабораториях обоих контрольно-надзорных органов, сообщается на сайте Роскачества. Образцы самых популярных в России марок сливочного масла изучались по 23 показателям качества и безопасности.

Специалисты пришли к выводу, что большая часть масла соответствует всем требованиям, а четверть – превышает действующие ГОСТы и претендует на государственный Знак качества. Впрочем, не обошлось и без серьезных нарушений. Различные недостатки нашли в образцах, которые занимают 25,59% рынка в натуральном выражении.

Так в 8 из 82 марок сливочного масла обнаружено превышение микробиологических показателей. Бактерии кишечной палочки нашли в масле «Грин Агро», «Ирбитское», «Молочный комбинат «Ставропольский»», «Омский знак качества», «Очень важная корова», «Семёнишна» и «Сливочное утро». Повышенное количество бактерий (КМАФАнМ) зафиксировано в продуктах «Грин Агро», «Молочный комбинат «Ставропольский»», «Омский знак качества» и «Семёнишна». В масле «Белый медведь» найдены дрожжи и плесень. «Подобные результаты могли явиться следствием как низкого качества исходного сырья, так и нарушением санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции на любом из этапов товаропроводящей цепи, и являются существенной отраслевой проблемой», – указывают в Роскачестве.

Тем не менее, патогенные микроорганизмы (бактерии золотистого стафилококка и листерии) в сливочном масле обнаружены не были. Токсичные вещества (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, пестициды), а также радиоактивные компоненты не превышали нормативных значений.

В то же время производители злоупотребляют добавлением растительных жиров, а по стандарту такой продукт сливочным маслом называться не имеет права – только спредом. В 10 из 82 продуктах были найдены растительные жиры, а именно, в «Аппетитно Круглый год», «Буденновскмолпродукт», «Волжаночка», «Крестьянское из Башкирии», «Лав продукт», «Серышевский», «Сулимовское», «Сулимовское «Башкирское»», «ТД Сметанин» и «То, что надо».

Кроме того, в сливочном масле нашли еще одну составляющую, которой в нем быть не должно – антибиотики. Превышение количества антибактериальных веществ над разрешенным уровнем было обнаружено в товаре «Летний луг».

Некоторые производители завысили данные о жирности своего продукта. По мнению экспертов, компании либо намеренно экономят, снизив количество жира и увеличив количество влаги, либо не контролируют жирность входящего сырья.

Примечательно, что формула – самый дорогой продукт, значит, самый качественный – здесь не работает. Так три бренда среди самых доступных по цене получили самые высокие оценки качества, а одно из самых дорогих исследованных масел – «Серышевский» – оказалось фальсифицированным.

Роскачество направило результаты исследований производителям и торговым операторам, чтобы они исправили найденные недочеты. Итоги проверки также обсудили на совещаниях в правительстве РФ. В дальнейшем они лягут в основу плана действий по повышению качества молочной продукции.

Москва, Служба информация РИА «Новый День»

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