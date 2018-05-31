Доля фальсификата растет: в сыр добавляют заменитель жира, пострашнее пальмового масла

Союз потребителей «Росконтроль» продолжает проверку российской молочной отрасли. При попустительстве надзорных органов доля фальсификата среди сыров выросла до 65%. Исправить ситуацию, по мнению специалистов, поможет ужесточение требований не только к производителям, но и к торговым сетям.

В апреле Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» проверил 31 образец сыра, 18 из которых оказались фальсификатом. Несмотря на то, что результаты проверочных мероприятий были направлены для изучения в Роспотребнадзор, в мае количество подделок выросло. Из 59 образцов популярных марок в ценовой категории 270-450 рублей за килограмм 38 попали в «черный список» как фальсификат.

Опасный для здоровья сыр выпускают «Переславский Сыродельный завод»,СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод», «Каменский маслосыркомбинат».

11 из 15 проверенных торговых сетей торгуют широким ассортиментом сыра, который в лучшем случае можно назвать сырным или сыроподобным продуктом. «Деньги оказались дороже репутации для таких сетей, как «Билла», «Магнит», «Глобус», «7я», «Лента», «Ашан», «Я Любимый», «Spar», «Верный», «Виктория», «О'КЕЙ»», – отмечает Росконтроль.

В половине образцов, которые признаны подделками, отмечено высокое содержание трансжиров. Относительно безобидное пальмовое масло все чаще заменяют гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром. Такая продукция наносит еще больше вреда здоровью потребителей.

При этом выгода от продажи подобного сыра значительно выше. Фальсификат везут в Россию из приграничных республик, в опте его стоимость составляет 140-150 рублей за килограмм. Ритейлеры продают его со 100% наценкой – по 300-350 рублей за килограмм. Эксперты указывают, что минимально возможная розничная цена натурального сыра, изготовленного из молока – 420-450 рублей за килограмм. Все, что дешевле, сыром не является.

По словам сопредседателя Союза Потребителей «Росконтроль» Александра Борисова, торговые сети знают, что продают фальсификат. Добросовестных сыроделов в России не так много, выпускаемая ими продукция постоянно проверяется. В то же время в магазинах часто можно встретить сыр неизвестных производителей от неизвестных поставщиков. «Такая политика торговых сетей при попустительстве надзорных органов просто уничтожает добросовестных производителей. Именно поэтому вину за фальсификацию товаров нужно возлагать не только на тех, кто их делает, но и тех, кто продает», – заключил Борисов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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