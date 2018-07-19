Власти позволят называть сыром и шоколадом только произведенные по ГОСТу продукты

Российское правительство вознамерилось запретить производителям называть российским сыром или шоколадом продукты, произведенные не по ГОСТу. Мера призвана сократить объем «легального фальсификата» на прилавках, под которым подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качеств товара – производители таких продуктов маскируют их под товары с традиционными названиями. Минпромторг в ближайшее время вынесет данное предложение, которое разрабатывалось совместно с Росстандартом на общественное обсуждение.

По словам представителя Росстандарта, на сегодняшний день из-за пробелов в законодательстве существует проблема «легальной» фальсификации. «Ожидается, что после внесения соответствующих изменений в законодательство доля «легально» фальсифицированной продукции заметно снизится», – приводит РБК слова представителя службы.

Роскачество и ранее указывало на наличие на полках магазинов внешне идентичных товаров с одинаковым наименованиями, но принципиально отличающихся по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или согласно техническим условиям производителя (ТУ). Например, только 7 из 30 продуктов с ГОСТированным названием «российский» содержали указание на соответствие продукта ГОСТу – остальные производители выпускали «российский сыр» по ТУ. При этом по составу, рецептурам и вкусовым характеристикам сыр не соответствовал традиционному сыру сорта российский.

Схожая ситуация сложилась и с шоколадом. Рынок заполонили кондитерские плитки, которые продаются под видом шоколада, а разница в цене на такие продукты может составлять 10-кратный размер. Те производители, которые называют кондитерскую плитку шоколадом, пытаются выдать продукт с более низкими потребительскими свойствами за более дорогой продукт и откровенно вводят потребителей в заблуждение – таких производителей «нужно ловить за руку, считают эксперты.

Как писал «Новый День», на днях в России вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь потребители смогут различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителей молочного жира. Так, на упаковке или этикетке будет написано, что продукт содержит растительные масла, причем надпись должна быть контрастной по отношению к цвету поля. Жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки, впрочем, нет.

Одновременно вводятся ограничения на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке молочной продукции – они не должны вводить потребителя в заблуждение. «На этикетках исключаются также слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, «сыроподобный», «сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметанка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «творожок» и тому подобные», – подчеркивает ЕЭК. По оценке заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью, а полный переход произойдет ближе к середине 2019 года.

Напомним, что в апреле «Росконтроль» проверил 31 образец сыра, 18 из которых оказались фальсификатом. Несмотря на то, что результаты проверочных мероприятий были направлены для изучения в Роспотребнадзор, в мае количество подделок выросло. Из 59 образцов популярных марок в ценовой категории 270-450 рублей за килограмм 38 попали в «черный список» как фальсификат.

В половине образцов, которые признаны подделками, отмечено высокое содержание трансжиров. Относительно безобидное пальмовое масло все чаще заменяют гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром. Такая продукция наносит еще больше вреда здоровью потребителей. При этом выгода от продажи подобного сыра значительно выше. Эксперты указывают, что минимально возможная розничная цена натурального сыра, изготовленного из молока – 420-450 рублей за килограмм. Все, что дешевле, сыром не является.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.07.18

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