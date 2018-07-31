Молочную продукцию и ее заменители хотят размещать на разных полках в магазинах

Правительство готовится рассмотреть предложение о зонировании в магазинах. В частности, молочную продукцию, которая не содержит ни грамма растительных жиров, хотят вынести на отдельную полку для удобства потребителей. Представители торговых сетей считают меру излишней.

Автор инициативы по разделению молочной продукции и ее заменителей – Минсельхоз. По мнению министерства, в настоящее время покупатели постоянно путаются, пытаясь отыскать среди всего многообразия молочки натуральную продукцию, а зачастую покупают не то, что хотели, пишут «Известия». Если же такие товары размещать на разных полках, то граждане смогут сделать свой выбор, не тратя дополнительного времени на чтение надписей на упаковках, пояснили в Минсельхозе.

С 15 июля в России вступили в силу поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь потребители смогут различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителей молочного жира за счет контрастной маркировки.

Кроме того, определить качество молочки можно по стоимости, указывают ритейлеры. Рядовой гражданин не может не заметить разницу в цене между маргарином и сливочным маслом. В целом представители торговых сетей считают обсуждаемую меру излишней. По их мнению, нет никакой необходимости регламентировать на законодательном уровне порядок действий ритейлеров, «бизнесу виднее, где и как поставить товар».

К тому же неясно как быть с мелкой розницей, где в торговой точке малой площадью всего с десяток полок и выделять две из них только под молочную продукцию будет проблематично.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

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