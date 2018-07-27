Производители продуктов: Новый регламент ЕЭК сулит массовые изъятия из магазинов

Производители продуктов, в числе которых Национальная мясная ассоциация, Союзмолоко и Ассоциация компаний розничной торговли опасаются массовых изъятий из торговых сетей из-за введения норм допустимых остатков лекарств в непереработанной животной продукции. В связи с этим они направили обращение члену коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерию Корешкову. Об этом пишут «Ведомости».

Решение коллегии ЕЭК вступает в силу 14 августа. Его цель – избежать санкций контролирующих органов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представитель ЕЭК пояснил, что из-за разных трактовок возникают разногласия и торговые барьеры между странами. Норма устанавливает перечень более чем из 70 веществ и их максимально возможное содержание в мясе, сыром молоке, яйцах и других продуктах. На сегодняшний день уровни ПДК установлены только для шести групп веществ.

Авторы обращения указывают, что научных данных о степени перехода средств из сырья в готовую продукцию нет, указывают авторы письма. Перед тем как делать такой перечень обязательным, нужно разработать методы экспресс-анализа либо проводить клинические испытания по новым группам антибиотиков. Иначе животноводам придется отказаться от лечения животных. Для предотвращения попадания лекарств в пищу надо наладить жесткий контроль за их применением.

Обновленный регламент создаст трудности для переработчиков, пишет издание. Главной проблемой, считают производители, будет определение содержания всех этих веществ точными, а значит, дорогостоящими методами. Новые правила расширяют перечень антибиотиков, однако методы их экспресс-оценки до сих пор не разработаны.

Существует и другая проблема. Как оказалось, в России не проводятся клинические испытания сроков вывода этих веществ из организма животных, на предприятиях отсутствует необходимое оборудование и специалисты. По словам руководителя отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации Евгения Лапинского, лабораторий, которые могут проводить такие исследования, единицы.

Кроме того, отмечают производители, концентрация препаратов в готовой продукции по отношению к сырью может повыситься, например, за счет усушки. В результате при контроле будет выявлено превышение ПДК, партия будет изъята из оборота, а производитель понесет значительные убытки, предупреждают эксперты. Впрочем, представитель ЕЭК указывает, что действие документа не распространяется на переработанную пищевую продукцию.

Больше всего производители страшатся Россельхознадзора, у которого есть полномочия отозвать декларации о соответствии, без которых производитель не вправе выпускать определенный вид продукции. Так, например, в 2017 году число отозванных деклараций выросло в 30 раз (более чем 800). По данным Россельхознадзора, одна из самых распространенных причин – содержание антибиотиков в мясной и молочной продукции.

Издание пишет, что на сегодняшний день Россельхознадзор не понимает, как работать с новыми правилами. В ведомстве считают, что предложенные меры преждевременны, так как число лабораторных экспертиз увеличится, следовательно, и вероятность обнаружения нарушений.

Москва, Иван Гридин

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