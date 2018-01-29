По новому стандарту мяса в колбасе стало еще меньше

Росстандарт разработал новый ГОСТ на полукопченую колбасу. В регламенте прописаны требования к внешнему виду продукта, условия хранения, а также состав. Линейка категорий колбас была расширена, теперь производители могут выпускать продукт с минимальным содержанием мяса. ГОСТ уже утвержден Росстандартом, пишет «МК.ru».

Согласно новым правилам колечко правильной полукопченной колбасы на срезе должно быть диаметром не менее 32 мм. При этом сделанный по техническим условиям (ТУ) продукт нельзя назвать «Одесская», «Краковская», сервелат, а также венгерские и охотничьи колбаски. Под такими наименованиями на рынок можно выпускать только колбасу, сделанную по ГОСТу.

Ужесточились и требования к хранению колбас. Весь ассортимент магазинных колбасных отделов разделился на замороженные и охлажденные изделия – первые должны храниться при температуре не выше -8 градусов по Цельсию, вторые – не выше +12.

Ранее было три категории колбас, теперь к ним добавились еще две. К наилучшей категории «А» относится колбаса с содержанием мышечных волокон, то есть чистого мяса, минимум 80%. Категория «Б» – от 60 до 80% мяса и «В» – не менее 40%. Новые категории «Г» и «Д» позволяют выпускать на рынок колбасу с долей мяса от 20 до 40% и не более 20% соответственно.

Кроме того, колбаска, произведенная по ГОСТУ, не должна иметь пустоты более 2 мм. В изделии не допускается использование повторно замороженного мяса. Серый оттенок колбасы также считается нарушением, впрочем, только в том случае, если в составе есть фиксаторы окраски.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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