Антимикотик стал причиной очередного запрета на белорусские сыры в России

Россельхознадзор принял решение о запрете ввоза на территорию России продукции еще одного белорусского предприятия. На этот раз речь идет о Пружанском молочном комбинате, сообщает ведомство.

Основание для запрета стали выявленные нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза (АЕЭС). В частности, в сыре, произведенном данным молочным комбинатом, был повторно выявлен противогрибковый препарат натамицин.

В связи с этим Россельхознадзор ограничил поставки продукции этого предприятия с 31 мая. Кроме того, усиленный лабораторный контроль введен в отношении продукции белорусской компании «Покет-Пак». Причина – выявление натамицина в белково-жировом концентрате, поставляемом в Россию.

Натамицин – противогрибковый препарат (антимикотик), который используется как для лечения и профилактики кишечных болезней, так и в качестве консерванта в пищевой промышленности как пищевая добавка E235.

Как писал «Новый День», в апреле Росслельхознадзор ввел запрет на ввоз из Белоруссии живых свиней и их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей за исключением товаров, прошедших обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, а также мяса от диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, не подвергнутых полной таксидермической обработке.

Геном вируса АЧС был выявлен в готовой мясной продукции Гомельского мясокомбината, в частности в сосисках «Краковские» и в вареной колбасе «Чесночная Смак». Кроме того, Россельхознадзор наложил табу на поставки всех видов кормов и кормовых добавок для свиней, за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, прошедших термическую обработку.

Запрет на поставки свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии будет действовать до выяснения эпизоотической ситуации в республике, проведения переговоров и осуществления регионализации страны по опасным заболеваниям животных.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.05.18

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