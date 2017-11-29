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Среда, 29 ноября 2017, 16:48 мск

Екатеринбург

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В Свердловской области в отношении продуктов из Белоруссии введены ограничения

В Свердловской области в отношении продуктов из Белоруссии введены ограничения

В белорусском молоке и свинине обнаружены консерванты и антибиотики.

Как официально сегодня заявило Управление Россельхознадзора по Свердловской области, в связи с выявленным нарушением требований Евразийского экономического союза, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой двумя белорусскими предприятиями. Это ООО «Покет пак», в белково-жировом концентрате, произведенном там, обнаружен консервант натамицин; и ОАО «Беловежский» – в свинине с этого предприятия санврачи нашли остатки антибиотиков тетрациклиновой группы, а именно окситетрациклин.

Покупателей, обнаруживших продукты данных предприятий в магазинах, просят сообщать об этом в ведомство.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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