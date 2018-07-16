Молочная продукция в России получит новую маркировку

В России вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь потребители смогут различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителей молочного жира.

Совет Евразийской экономической комиссии принял поправки в техрегламент в ноябре прошлого года. Производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира.

Так, на упаковке или этикетке будет написано, что продукт содержит растительные масла, причем надпись должна быть контрастной по отношению к цвету поля. Жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки, впрочем, нет.

По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока Артема Белова, новая система маркировки предписывает производителям менять лицевую сторону упаковки и наносить на нее черную рамку с надписью «содержит растительные жиры».

«В России при этом есть предубеждения перед растительными жирами, поэтому многие производители, по нашей информации, полностью отказались от выпуска такой продукции. Важно после вступления в силу таких поправок следить за соблюдением новых правил, чтобы недобросовестные производители соблюдали требования к маркировке», – приводит РИА «Новости» слова Белова.

Теперь название молочного продукта, которое содержит альтернативу молочному жиру, должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». «Исключение составляет сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое с заменителем молочного жира», – добавляет ЕЭК.

В свою очередь, информация о технологии производства молочной продукции с заменителем молочного жира должна указываться в виде слов «произведенный (изготовленный) по технологии». «Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога», – указывается в сообщении.

При этом в наименовании товара с заменителем молочного жира слово «продукт» может быть заменено термином, который характеризует консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус. Одновременно вводятся ограничения на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке молочной продукции – они не должны вводить потребителя в заблуждение.

«На этикетках исключаются также слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, «сыроподобный», «сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметанка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «творожок» и тому подобные», – подчеркивает ЕЭК. Производители ЕАЭС до 16 января смогут выпускать молочную продукцию со старой маркировкой и продавать ее. По оценке заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью.

«Полный переход произойдет ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности; такие как ультрапастеризованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов», – добавила она.

Москва, Иван Гридин

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