Опасные микробы, фальсификат, антибиотики: «Роскачество» проверило творог

Эксперты «Роскачества» совместно с коллегами из Россельхознадзора и Роспотребнадзора проверили качество продаваемого в российских магазинах творога жирностью 9%. По поручению правительства специалисты проверили творог 9-процентной жирности 95 наиболее крупных торговых марок, совокупная доля которых на рынке составляет более 70 %. Испытания проводились по 25 показателям качества и безопасности. В частности, эксперты изучили молоко и закваску, а также исследовали возможную фальсификацию продукта, наличие в нем плесневых грибков, дрожжей и опасных микроорганизмов.

Товары были закуплены в регионах восьми российских федеральных округов: Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного. На долю фальсифицированного творога приходится более трети проверреной продукции. Фальсификация творога растительными жирами была выявлена в восьми случаях, антибиотики были выявлены в 11 пробах, кишечная палочка обнаружена в шести случаях, дрожжи и плесени – в 14.

Растительные жиры были обнаружены в твороге «БМК», «Веселый луг» (оба – Брянская область), «Волжаночка» (Волгоградская область), «Вяземский» (Хабаровский край), «Давлеканово» (Башкирия), «Добрая Бурёнка» (Саратовская область), «Молочная ферма» и «СМК» (Ульяновская область). Растительный белок был обнаружен в продукции завода «Камарчагский» (Красноярский край). ДНК растений, в частности растительные жиры были обнаружены в твороге следующих производителей: «Давлеканово» (Башкирия), «Добрая Бурёнка» (Саратовская область), «Молочная ферма» и «СМК» (оба – Ульяновская область).

Крахмал был обнаружен в твороге «Волжские просторы» (Ульяновская область), «Добрая Бурёнка» (Саратовская область), «Круглый год» (Брянская область), «Лакомо» (Брянская область), «Молочная ферма» (Ульяновская область), «Рузский» (МО) и «СМК» (Ульяновская область).

Оказалось, что продукт нередко не отвечает показателю жирности, заявленному на упаковке. Так, жирность ниже, чем указанная в маркировке, у творога 17 производителей. Впрочем, были случаи, когда жирность творога превышала 30%. Правда, такая жирность как раз у творога с растительными жирами: «Давлеканово», «Молочная ферма» и «СМК».

Не обошлось и без консервантов. В ходе испытаний сорбиновая кислота была обнаружена в твороге «Амка» (Рязанская область), «ДмитроГорский продукт» (Тверская область), «Калория. Из старой деревни» (Краснодарский край), «Останкинское» (Калужская область), «Савушкин хуторок» (Беларусь) и «СМК» (Ульяновская область). Кстати, в твороге «Калория. Из старой деревни» была также обнаружена и бензойная кислота.

Бактерии кишечной палочки обнаружены в твороге «Бурёнкино» (Калужская область), «Васькино счастье» (Татарстан), «Зеленые листья» (Приморский край), «Крестьянское хозяйство «Бархатное» (Приморский край), «Северная долина» (Нижегородская область) и «Фермерское подворье» (Амурская область). Скорее всего, причина наличия этих бактерий – несоблюдение стерильных условий на производстве.

Превышения по дрожжам или плесеням обнаружены в твороге 14 торговых марок: «Агрофирма «Лебедевская» (Новосибирская область), «Билла» (МО), «Бурёнкино» (Калужская область), «Ваш выбор» (Брянская область), «Вкуснотеево» (Воронежская область), «Искренне Ваш» (Тверская область), «Красная цена» (Тверская область), «Лакомо» (Брянская область), «Милава» (Беларусь), «Молочная благодать» (Свердловская область), «Молочная ферма» (Ульяновская область), «Первый вкус» (Челябинская область), «ПК «Молоко» (Тюменская область) и «СМК» (Ульяновская область). Одна из основных причин порчи творога – хранение на прилавке без соблюдения температурного режима, отметили в «Роскачестве».

Низкое содержание полезных молочнокислых бактерий было выявлено в твороге «Вкуснотеево» (Воронежская область), «ГринАгро» (Приморский край), «Каждый день» (Брянская область), «Киржачский молочный завод» (Владимирская область), «Косулинское молоко» (Свердловская область), «Первый вкус» (Челябинская область), «Полевское» (Свердловская область), «Стожок» (Челябинская область) и «Фермер-центр.рф» (Томская область). Перечисленный творог не такой полезный, как творог других торговых марок.

Среди 95 исследованных торговых марок творога было обнаружено 11 нарушений по содержанию антибиотиков. Превышения по антибиотикам группы амфениколов были зафиксированы в твороге «БМК», «Веселый луг» (оба – Брянская область), «Деревенский Молочный Завод» (Кемеровская область) и «Камарчагский» (Красноярский край); тетрациклиновой группы – в твороге «Зеленый луг» (Новосибирская область), «Савушкин хуторок» (Беларусь), «Северодвинск-Молоко» (Архангельская область) и «Тульский» (Тульская область); пенициллинов – в твороге «Кубанский молочник» (Краснодарский край); тетрациклиновой группы и пенициллинов вместе – в твороге «Добрая кормилица» (Калининградская область) и «Чабан» (Кабардино-Балкария).

Москва, Иван Гридин

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